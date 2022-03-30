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Medya TRT 1 Kara Tahta nerede çekiliyor? Kara Tahta hangi ilde ilçede çekiliyor?
Medya

TRT 1 Kara Tahta nerede çekiliyor? Kara Tahta hangi ilde ilçede çekiliyor?

TRT 1 dizisinin çekildiği yer neresi? TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi yayımlanmaya başladı. Diziyi izleyenler ise 'Kara Tahta nerede çekiliyor?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 21:22:00 -
TRT 1 Kara Tahta nerede çekiliyor? Kara Tahta hangi ilde ilçede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi başladı. Aile, sevgi ve intikam duygularının işlendiği dizinin nerede çekildiği merak ediliyor.

TRT 1 Kara Tahta nerede çekiliyor? Kara Tahta hangi ilde ilçede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan Kara Tahta dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Kara Tahta dizisi Edirne'de çekiliyor. Dizinin bazı bölümleri ise Kartepe'de çekildi. Dizideki Atlas karakterinin görev aldığı Kuyubaşı Lisesi ise Edirne Lisesi'dir.

Kara Tahta dizisinin konusu nedir?

Lise yıllarında sürekli olarak zorbalığa maruz kalan Atlas ile Irmak arasında gençlik yıllarında başlayan hikaye yıllar sonra yeniden başlıyor. Atlas'ın yıllar sonraya doğduğu şehre matematik öğretmeni olarak atanmasıyla yıllardır beklenen hesaplaşmalar yaşanmaya başlıyor.

Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi hangi isimler var?
Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi hangi isimler var?

Medya

Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta dizisi hangi isimler var?

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