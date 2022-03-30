TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi başladı. Aile, sevgi ve intikam duygularının işlendiği dizinin nerede çekildiği merak ediliyor.

TRT 1 Kara Tahta nerede çekiliyor? Kara Tahta hangi ilde ilçede çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan Kara Tahta dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Kara Tahta dizisi Edirne'de çekiliyor. Dizinin bazı bölümleri ise Kartepe'de çekildi. Dizideki Atlas karakterinin görev aldığı Kuyubaşı Lisesi ise Edirne Lisesi'dir.

Kara Tahta dizisinin konusu nedir?

Lise yıllarında sürekli olarak zorbalığa maruz kalan Atlas ile Irmak arasında gençlik yıllarında başlayan hikaye yıllar sonra yeniden başlıyor. Atlas'ın yıllar sonraya doğduğu şehre matematik öğretmeni olarak atanmasıyla yıllardır beklenen hesaplaşmalar yaşanmaya başlıyor.