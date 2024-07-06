TRT 1 frekans ayarı? TRT 1 şifreli kanal şifresi nedir? Maçları canlı izlemek için TRT 1 ayarı

TRT 1 şifre kaldırma 2024, bugün başlayacak çeyrek final maçları öncesinde yeniden gündemdeki yerini koruyor. UEFA'nın sinyal kuralları nedeniyle yaptığı uyarının ardından TRT sinyal seviyesini yükseltemiyor ve bu da birçok televizyonda Euro 2024 maçlarının izlenememesine neden oluyor. Ancak bu çaresiz bir durum değil. TRT 1 yeni frekans bilgilerini televizyonunuza tanımlayarak İspanya Almanya ve Portekiz Fransa maçlarını şifresiz olarak canlı izleyebilirsiniz. Bu noktada futbol severler, "TRT 1 maç frekansı nasıl ayarlanır 2024, TRT 1 neden şifreli, TRT frekans 2024 nasıl yapılır" gibi soruları masaya yatırıyor. İşte TRT'nin güncel frekans bilgileri ve uygulamanız gereken pid ayarları...

TRT 1 ŞİFRE KALDIRMA 2024

UEFA'nın yayın politikası gereğince sinyal yükseltme yapamayan TRT, bu konuyu turnuva başladığı günden bu zamana kadar çözmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu sebeple birçok kişi hala TRT şifreli yayını nedeniyle maçları takip edemiyor. Oysa ki şifre kaldırma yöntemi ile Euro 2024'teki çeyrek final maçları izlenebilir. Bunun için ihtiyacınız olması gereken sadece TRT 1 yeni frekans bilgileri ve ayarlama...

TRT 1 MAÇ FREKANSI NASIL AYARLANIR?

Uydu Alıcınızı Açın: Televizyon ve uydu alıcınızın açık olduğundan emin olun.

Menüye Girin: Uydu alıcınızın kumandasındaki "Menü" tuşuna basın.

Kurulum Seçeneğini Bulun: Menüde "Kurulum" veya "Ayarlar" seçeneğini bulun ve seçin.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kanal Arama: "Kanal Arama" veya "Manuel Kanal Arama" seçeneğine gidin.

Frekans Bilgilerini Girin:

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Symbol Rate: 30000

FEC: 3/4

Aramayı Başlatın: Bu bilgileri girdikten sonra "Ara" veya "Tarama Başlat" seçeneğine basın.

Kanalları Kaydedin: Tarama tamamlandığında, bulunan kanalları kaydedin.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

TRT, EURO 2024 maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

TRT 1 EURO 2024 SİNYAL YOK SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

TV'de yer alan gelişmiş ya da ayarlar kısmına geldikten sonra kanal ayarlama ekranına gelelim. Kanal ayarlama ekranı üzerinden Manuel ayarlama seçeneğini tıkladıktan sonra ekran üzerinde yer alan Transponder ekranına gelerek TRT tarafından yer alan yeni frekans bilgilerini 11794/V/30000 olarak ayarlayın. Bu işlem sonrasında güncelleştir seçeneğine tıklayın ve tamamlandı ekranı gelin. Yeni frekans bilgileri girildikten sonra sinyal gücü ve sinyal kalitesinin yükseldiğini göreceksiniz.

{relation id:1801754 slug:'trt1-beklenmedik-bir-kararla-final-karari-verdi-o-dizi-artik-yok-tarih-verdiler-veda-ediyor'}

{relation id:1801754 slug:'trt1-beklenmedik-bir-kararla-final-karari-verdi-o-dizi-artik-yok-tarih-verdiler-veda-ediyor'}

{relation id:1763785 slug:'yurek-cikmazi-dizisinin-beklenmedik-final-karari-sonrasi-trt1-al-sancak-dizisi-final-mi-yapiyor-trt-1e-yeni-dizi'}