  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Türkiye ve AB arasında kritik temas
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Putin'den flaş Biden açıklaması
Spor TRT 1 canlı yayın TRT 1 bugün hangi maç var? 17 Haziran TRT 1 yayın akışı
Spor

TRT 1 canlı yayın TRT 1 bugün hangi maç var? 17 Haziran TRT 1 yayın akışı

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından izleniyor. EURO 2020 Futbol Şampiyonası'nın başlaması ile birlikte günün maçları da her gün araştırılmaya başladı. Bu kapsamda, TRT 1 canlı yayın akışı gün içerisinde sık sık sorgulanıyor. Peki, TRT 1 canlı yayın TRT 1 bugün hangi maç var? 17 Haziran TRT 1 yayın akışı haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-06-17 17:14:00 -
TRT 1 canlı yayın TRT 1 bugün hangi maç var? 17 Haziran TRT 1 yayın akışı

TRT 1 canlı yayın akışı listesi, EURO 2020 devam ederken sık sık araştırılıyor. Bu yıl, Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Durum böyle olunca, EURO 2020'de bugün hangi maçlar var konusuyla ilgili araştırmalar futbolseverler tarafından yapılıyor.

17 Haziran TRT 1 yayın akışı

Futbolseverler, TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından EURO 2020 maçlarını canlı olarak izleyebiliyor. EURO 2020'de bugün de birbirinden önemli maçlar var. İşte ekranlara gelecek maçların detayları...

16:00: Ukrayna - Kuzey Makedonya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

19:00: Danimarka - Belçika (B Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

22:00: Hollanda - Avusturya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay