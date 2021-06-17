TRT 1 canlı yayın TRT 1 bugün hangi maç var? 17 Haziran TRT 1 yayın akışı
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından izleniyor. EURO 2020 Futbol Şampiyonası'nın başlaması ile birlikte günün maçları da her gün araştırılmaya başladı. Bu kapsamda, TRT 1 canlı yayın akışı gün içerisinde sık sık sorgulanıyor. Peki, TRT 1 canlı yayın TRT 1 bugün hangi maç var? 17 Haziran TRT 1 yayın akışı haberimizde...
TRT 1 canlı yayın akışı listesi, EURO 2020 devam ederken sık sık araştırılıyor. Bu yıl, Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Durum böyle olunca, EURO 2020'de bugün hangi maçlar var konusuyla ilgili araştırmalar futbolseverler tarafından yapılıyor.
17 Haziran TRT 1 yayın akışı
Futbolseverler, TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından EURO 2020 maçlarını canlı olarak izleyebiliyor. EURO 2020'de bugün de birbirinden önemli maçlar var. İşte ekranlara gelecek maçların detayları...
16:00: Ukrayna - Kuzey Makedonya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /
19:00: Danimarka - Belçika (B Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /
22:00: Hollanda - Avusturya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K /