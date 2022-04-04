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Medya Troller Ajda Pekkan'a diş geçiremedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler
Medya

Troller Ajda Pekkan'a diş geçiremedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahseden Ajda Pekkan, sosyal medyada muhalefete yakın hesaplar tarafından hedef tahtasına yerleştirildi. Pekkan, sosyal medyadaki muhalif trollerin linç girişimlerini ise umursamıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 09:45:00 -
Troller Ajda Pekkan'a diş geçiremedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler

Sanatçı Ajda Pekkan, geçtiğimiz gün verdiği bir röportaj yüzünden sosyal medyada gündem oldu.

Ajda Pekkan, röportajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleşen programlara katılması üzerine iktidar karşıtları tarafından gelen eleştirilere değindi.

"Erdoğan'ı milletimiz seçti"

Eleştirileri anlamsız bulduğunu belirten Pekkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm millet tarafından seçimle belirlenmiş bir kişi olduğunu söyledi.

"Müsaitsem her davete gidiyorum"

Sabah gazetesinin haberine göre, Erdoğan'ın şahısları değil Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayan Pekkan, şu ifadelerle devam etti:

"Beni, Cumhurbaşkanımız, devletimiz herhangi bir organizasyona davet ettiği zaman tabii ki müsaitlik durumuma göre icabet edip katılıyorum.

"Eleştirileri önemsemiyorum"

Sosyal medyada bu tarz eleştirileri de çok önemsemiyorum bu açıdan. Ben incinmediğim her yere giderim. Benim için önemli olan bu."

Pekkan bu sözlerinin ardından ise birçok kullanıcı tarafından yeniden tepki görmeye başladı.

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