Rıdvan Dilmen Trabzon maçındaki detaya dikkat çekti: 'Fenerbahçeli olarak gurur duydum!'
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin galibiyetle döndüğü Trabzon maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu...
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Sports Digitale'da değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yenmesinin ardından zirve yarışında 2 takım kaldığını söyleyen Rıdvan Dilmen, bordo-mavili taraftarların maç sonrası "Yönetim istifa" tezahüratlarının "Rakip hak ederek kazandı" anlamına geldiğini belirtti.
"Fenerbahçeli olarak gurur duydum" Domenico Tedesco'nun müthiş bir galibiyet aldığını dile getiren Dilmen, "Maç içerisinde 3-4 defa formasyon değiştirdi. Fenerbahçe orta sahası top rakipteyken çok doğru durdu, çok doğru pozisyon aldı. Fenerbahçeli olarak gurur duyduğumu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu Öte yandan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin RAMS Park'a en fazla 3 puan farkla gideceğini öne sürdü ve "Belki Galatasaray'ın 1 puan önünde de olur o zaman, ihtimal bu." şeklinde konuştu.
"Karadeniz defteri kapandı" Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan fikstürüne de vurgu yapan Dilmen, "Bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin kalan maçları Galatasaray'a kıyasla daha avantajlı olabilir çünkü Karadeniz defteri kapandı." dedi.
"Fatih Tekke haklıydı ama..." Dilmen, "Fenerbahçe bugün hem kapanan takıma karşı pozisyon buldu hem de geçiş hücumlarını başarıyla gerçekleştirdi. Diğer tarafta Fatih Tekke'nin maç önü analizi çok önemliydi. 'Orta sahada top kaybetmemeliyiz' demişti ve haklıydı ama bunu sahada gerçekleştirmek zor. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Talisca'nın önde oynaması da Fatih Tekke açısından sürpriz olmuştur." ifadelerini kullandı./ kaynak: internethaber
