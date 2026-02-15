Rıdvan Dilmen Trabzon maçındaki detaya dikkat çekti: 'Fenerbahçeli olarak gurur duydum!'

"Fatih Tekke haklıydı ama..." Dilmen, "Fenerbahçe bugün hem kapanan takıma karşı pozisyon buldu hem de geçiş hücumlarını başarıyla gerçekleştirdi. Diğer tarafta Fatih Tekke'nin maç önü analizi çok önemliydi. 'Orta sahada top kaybetmemeliyiz' demişti ve haklıydı ama bunu sahada gerçekleştirmek zor. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Talisca'nın önde oynaması da Fatih Tekke açısından sürpriz olmuştur." ifadelerini kullandı./ kaynak: internethaber