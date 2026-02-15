  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Emtia piyasasında ABD rüzgarı: Altın rekor tazeledi En zararlı kahvaltı türü belli oldu: Sakın tüketmeyin yoksa diyabet olursunuz! Emeklilik hayalleri suya düştü! Maaşlar kesildi paralar faiziyle geri isteniyor Rıdvan Dilmen Trabzon maçındaki detaya dikkat çekti: 'Fenerbahçeli olarak gurur duydum!' 45 yıldır sabırla işliyor! Bir ömür aynı tezgahın başında Obama'dan çarpıcı 51. bölge açıklaması: Uzaylılar gerçek! Dondurucu soğuğa aldırmadı! Van Gölü’nün buz gibi sularında yüzdü Anadolu'da tarihe yolculuk! İnsanlık tarihine yön veren 10 bin yıllık medeniyetin beşiği şehirler Okyanus ötesine de damgamızı vurduk! “En iyisi sizde” dediler, keskin nişancıları için Türk silahını seçtiler
Spor
8
Yeniakit Publisher
Rıdvan Dilmen Trabzon maçındaki detaya dikkat çekti: 'Fenerbahçeli olarak gurur duydum!'
Alper Kaya Giriş Tarihi:

Rıdvan Dilmen Trabzon maçındaki detaya dikkat çekti: 'Fenerbahçeli olarak gurur duydum!'

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin galibiyetle döndüğü Trabzon maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu...

#1
Foto - Rıdvan Dilmen Trabzon maçındaki detaya dikkat çekti: 'Fenerbahçeli olarak gurur duydum!'

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Sports Digitale'da değerlendirdi.

#2
Foto - Rıdvan Dilmen Trabzon maçındaki detaya dikkat çekti: 'Fenerbahçeli olarak gurur duydum!'

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yenmesinin ardından zirve yarışında 2 takım kaldığını söyleyen Rıdvan Dilmen, bordo-mavili taraftarların maç sonrası "Yönetim istifa" tezahüratlarının "Rakip hak ederek kazandı" anlamına geldiğini belirtti.

#3
Foto - Rıdvan Dilmen Trabzon maçındaki detaya dikkat çekti: 'Fenerbahçeli olarak gurur duydum!'

"Fenerbahçeli olarak gurur duydum" Domenico Tedesco'nun müthiş bir galibiyet aldığını dile getiren Dilmen, "Maç içerisinde 3-4 defa formasyon değiştirdi. Fenerbahçe orta sahası top rakipteyken çok doğru durdu, çok doğru pozisyon aldı. Fenerbahçeli olarak gurur duyduğumu söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Rıdvan Dilmen Trabzon maçındaki detaya dikkat çekti: 'Fenerbahçeli olarak gurur duydum!'

Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuştu Öte yandan Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözmesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

#5
Foto - Rıdvan Dilmen Trabzon maçındaki detaya dikkat çekti: 'Fenerbahçeli olarak gurur duydum!'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin RAMS Park'a en fazla 3 puan farkla gideceğini öne sürdü ve "Belki Galatasaray'ın 1 puan önünde de olur o zaman, ihtimal bu." şeklinde konuştu.

#6
Foto - Rıdvan Dilmen Trabzon maçındaki detaya dikkat çekti: 'Fenerbahçeli olarak gurur duydum!'

"Karadeniz defteri kapandı" Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan fikstürüne de vurgu yapan Dilmen, "Bugün itibarıyla Fenerbahçe'nin kalan maçları Galatasaray'a kıyasla daha avantajlı olabilir çünkü Karadeniz defteri kapandı." dedi.

#7
Foto - Rıdvan Dilmen Trabzon maçındaki detaya dikkat çekti: 'Fenerbahçeli olarak gurur duydum!'

"Fatih Tekke haklıydı ama..." Dilmen, "Fenerbahçe bugün hem kapanan takıma karşı pozisyon buldu hem de geçiş hücumlarını başarıyla gerçekleştirdi. Diğer tarafta Fatih Tekke'nin maç önü analizi çok önemliydi. 'Orta sahada top kaybetmemeliyiz' demişti ve haklıydı ama bunu sahada gerçekleştirmek zor. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu ve Talisca'nın önde oynaması da Fatih Tekke açısından sürpriz olmuştur." ifadelerini kullandı./ kaynak: internethaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip "Vur gerilla" şarkısıyla paylaşıyorlar!
Gündem

Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar!

İstanbul’da terör örgütü PKK yandaşı 10 kişilik bir grup, hepsi terör örgütü renklerini içeren poşiler takarak toplu taşım araçlarına binip ..
Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı
Aktüel

Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı

Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı..
Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım
Gündem

Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir programda siyasi tarihe geçecek bir anısını paylaştı.
Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı
Gündem

Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı

Rana Almira Çakmak, CHP milletvekili Çetin Osman Budak ile birlikte yer aldığı görüntülerin kendisine ait olduğunu teyit etti.

Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik
Gündem

Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik

Ece Üner’in canlı yayında asgari ücret ile Ramazan kolisi fiyatlarını farklı yıllar üzerinden kıyaslayarak yaptığı hesaplama sosyal medyada ..
Ali Mahir Başarır böreği Mahmut Tanal dayağı yedi
Gündem

Ali Mahir Başarır böreği Mahmut Tanal dayağı yedi

Gazeteci Gürkan Hacır, "Ali Mahir Başarır ile Akın Gürlek arkada oturmuş, börek yenmiş, çaylar içilmiş. Ön tarafta ise Mahmut Tanal o darbel..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23