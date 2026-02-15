Emtia piyasasında ABD rüzgarı: Altın rekor tazeledi

TARIM EMPTİALARDA ÇİN TALEBİ ETKİLİ OLDU Tarım emtialarda ise Çin talebine ilişkin gelişmeler ve Güney Amerika’daki hava koşulları fiyatlamalar üzerinde belirleyici oldu. Çin’in soya ithalatına yönelik alımları ve ABD’den yapılan satışlar soya fasulyesi fiyatlarını desteklerken, Brezilya ve Arjantin’deki üretim tahminleri ile ihracat beklentileri piyasalarda dalgalı bir görünüm yarattı. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre küresel tahıl stok/tüketim oranının yüzde 31,8 seviyesinde bulunması ve dolar endeksindeki yükseliş de emtia fiyatları üzerinde satış baskısını artırdı. Mısır tarafında güçlü sevkiyat verileri ve artan ihracat satışları destekleyici olsa da Brezilya’daki rekor ürün beklentisi fiyatlardaki yükselişi sınırladı. Analistler, yüksek stoklar ile Çin kaynaklı talep sinyalleri arasındaki dengenin kısa vadeli fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam edeceğini kaydetti. Bununla birlikte Hindistan, yerel çiftçileri desteklemek amacıyla 2,5 milyon metrik ton buğday ile 500 bin ton şeker ihracatına izin verdiğini bildirdi. Yetkililer, mevcut arz ve fiyat eğilimlerinin incelenmesinin ardından atılan adımın iç piyasada istikrarı korumak ve çiftçilere mali getiri sağlamak hedefi taşıdığını belirtti. Bu gelişmelerle birlikte Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 3,6, mısırda yüzde 0,4 ve soya fasulyesinde yüzde 3,1, artarken, pirinçte yüzde 1,9 geriledi. ABD'de Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar pamukta yüzde 5,1 ve kahvede yüzde 2,40 artarken, şekerde yüzde 4 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı da haftayı yüzde 12,25 düşüşle tamamladı.