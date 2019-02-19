0553 313 94 23

Trilyonluk yatırım hamlesi

Resmi Gazete'de yayımlanan 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen programda 2019 yılı başlangıç ödeneği 65,4 milyar lira olan 2 bin 964 proje yer aldı.

19 Şubat 2019 Salı 10:59
Trilyonluk yatırım hamlesi

2019 Yılı Yatırım Programı’nda, proje tutarı 977,8 milyar lira, 2018 sonu kümülatif harcaması 409,2 milyar lira, 2019 yılı başlangıç ödeneği 65,4 milyar lira olan 2 bin 964 proje yer aldı.

Öngörülen hedefler

2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, program, 2019-2021 Orta Vadeli Program ile 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlandı. Yatırım Programı’nda, proje tutarı 977 milyar 750 milyon 95 bin lira, 2018 sonu kümülatif harcaması 409 milyar 220 milyon 247 bin lira, 2019 başlangıç ödeneği 65 milyar 388 milyon 723 bin lira olan 2 bin 964 proje yer alıyor.

Sektörel bazlı düzenleme

Programda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, kamu payı yüzde 50’nin üzerindeki iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, döner sermayeli kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlendi.

Projeler tasnif edildi

Yatırım projeleri; “etüd proje işleri”, “devam eden projeler” ve “yeni projeler” olarak tasnif edildi. Her proje için, proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş yılı, proje tutarı, 2018 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2019 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterildi.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:59
  1. 2019 Yılı Yatırım Programı
  2. 2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı
  3. Resmi Gazete
  4. 2019-2021 Orta Vadeli Program
  5. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
  6. Yatırım Programı
  7. kamu idareleri
  8. özel bütçe
  9. etüd proje işleri
  10. devam eden projeler
  11. yeni projeler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Forum Mersin, sevenleri sinemada buluşturdu
    1. Forum Mersin, sevenleri sinemada..
    2. Türkiye inovasyon merkezi haline geldi
    3. Barış Manço eserleriyle anılacak
    4. Başkan Cahan’a Türkiye Halk Oyunları..
    5. Uysal: “10 yıldır Karabük ili geri..
    6. Yabancıya konut satışından 5,9 milyar..
    7. 2 aylık bebeğin yanarak can verdiği..
    8. 8 kadın azalı erkek muhtar adayı iddialı
    9. Fatih’te döviz bürosunu soyma teşebbüsü
    10. Köprü geçiş cezalarının iadesi için..
    11. Bir anket şirketi daha sonuçlarını..
    12. Bursa’da tefecilere büyük darbe: 10..
    13. Kenevirin anavatanı Orta Asa
    14. Cüzdan hırsızı kadınlar yakalandı
    15. Elazığ’da FETÖ operasyonu: Komiser ve..
    16. Trilyonluk yatırım hamlesi
    17. Dana aracın bagajında yolculuk etti
    18. Okul önlerinde 18 bin kişi sorgulandı
    19. Nasıranlı seçim çalışmalarına devam..
    20. Büyükkılıç, Eski Sanayi Esnafını..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun