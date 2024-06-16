Trilyon dolarlık madenler için nükleer savaş tehlikesi! "Orada çıkacak" diyerek kötü gelişmeyi duyurdu

haber7.com yazarı H. Akif Küçükal, Ukrayna-Rusya savaşı ve NATO'nun Ukrayna'ya destek planlarını değerlendirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yıllık 40 milyar avroluk destek planı sunduğunu belirten Küçükal, ABD ile Ukrayna arasında 10 yıllık savunma işbirliği anlaşması imzalandığını ifade etti. Küçükal, Batı'nın Rusya'yı kışkırtmaya devam ettiğini ve nükleer savaş tehlikesinin arttığını vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Hem perşembe akşamı hem de cuma günü, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın seyri noktasında önemli gelişmelere sahne oldu..

Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısı vardı. Stoltenberg masaya, ihtiyaç duyulduğu süre boyunca, Ukrayna için yıllık 40 milyar avroluk askeri destek sağlanmasını içeren mali taahhüt önerisi getirdi. Hali hazırda NATO üyeleri yıllık 40 milyar avro civarında destek veriyor Ukrayna'ya Stoltenberg'in dediğine göre. Yeni planın amacı desteğin sağlam zemine oturtulması, asgari olarak her yıl bu miktarın müttefik ülkeler tarafından ödenmesi. Bir gün sonra da bu plan onaylandı.

Perşembe akşamı aynı saatlerde G7 Zirvesi de İtalya'da başlamıştı. Orada da gündem Ukrayna-Rusya savaşıydı elbette. ABD ile Ukrayna arasında 10 yıllık yeni savunma işbirliği anlaşması imzalandı. Daha önemlisi, savaş başlayınca Batı ülkelerinin dondurduğu 300 milyarlık dolarlık Rus varlığının, Ukrayna'nın toparlanmasına destek amaçlı kullanılması noktasında varılan mutabakattı. 300 milyar dolarlık dondurulan varlık, yıllık milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyordu. Bu faiz gelirinden, Rus varlıkları teminat gösterilerek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi açıldı.

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Yani ABD'nin başını çektiği Batılı ülkeler hem Rusya'nın 300 milyar dolarına kondu hem de Ukrayna'yı faiz gelirinden borçlandırıp Batıya bağımlılığını artırdı.

BATI, RUSYA'YI KAŞIMAYA DEVAM EDİYOR!

Bu hamleyle Moskova'nın sabrını sınamaya devam ediyor Batı bloğu. Moskova'dan yanıt "Bu hırsızlık, cezasız kalmayacak" oldu. Muhtemel bir sonraki adım, Rusya'daki ABD varlıklarının dondurulması.. Zaten ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği silahların Rus topraklarında kullanılmasına müsaade edilmesi taraflar arasındaki gerilimi ayyuka çıkarmıştı. Son hamle ile Rusya'ya "Saldırıya geçin" dedi Batılılar adeta..

Putin'in açıklaması geldi Cuma günü öğlen saatlerinde. Ukrayna'ya barış teklif ediyordu sürpriz bir şekilde. Ancak Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan Ukrayna askerlerinin çekilmesini şart koşuyordu. Ve Ukrayna'nın NATO'ya katılma istediğinden vazgeçmesini.

"Şartlarımı kabul ederseniz, savaşı bitiririz" dedi. Asıl amacı barış olabilir mi? Ukrayna zaten bu teklifi aylardır reddediyor neden kabul etsin? Putin reddedeceklerini bilmiyor mu?

Elbette biliyor taleplerinin reddedileceğini. Rusya çok ciddi bir taarruz hazırlığında Ukrayna topraklarına. Batılı ülkelerin savaşı Rus topraklarına taşıma gayreti sahadaki ilerleyişi yavaşlatmak. Fakat bu açıklamalar gösteriyor ki Rusya'nın da geri adım atacağı yok. Süreci manipüle etmek için yeni bir hamle gelmiş oldu sadece.

İSVİÇRE'DEKİ UKRAYNA ZİRVESİ'NDEN SONUÇ ÇIKAR MI?

Hafta sonu İsviçre'de gerçekleşecek zirvenin amacı Ukrayna'da adil ve kalıcı barışa yönelik rotayı belirlemek. Ukrayna savaştaki pozisyonu hakkında iyimser bir bakış açısına sahip. Kiev'de hakim görüş, ABD ve Avrupa'dan gelen desteklerle, Rusya'nın önünde uzun yıllar durabilecekleri yönünde. Zirvede Zelenskiy'nin beklentilerinin de gözden geçirilmesi pek olası değil. Çünkü Rusya ile müzakere masasına tavizler vererek oturmasını, buradaki mücadeleden Moskova'nın zafer kazanmasını istemiyor Batılılar.

Rus temsilci katılmıyor. Barıştan bahsetmek için tarafların masada olması gerekmez mi? Tek taraflı hangi barışı ele alabiliriz? İsviçre'deki zirvenin başarılı olma ihtimali var mı?

Ukrayna çizgisini değiştirmeyecek, Rusya ile iletişim kurulmayacak ancak barış konuşulacak. İsviçre'deki umutlar böyle özetle. İşte Putin de "Madem yokuz gündemi belirleyelim" dedi aslında.

TRUMP GELİRSE SAVAŞ BİTER Mİ?

Peşi sıra taraflardan gelen "nükleer savaş kapıda" açıklamaları dikkat çekici. Bu çapta bir savaşın dünyanın sonu olacağı malum iken, neden Rusya ile Batı arasında geri adım atmama yarışı var?

Günümüzde dünyanın farklı coğrafyalarında dökülen kanın rengi hep aynı.. Din, gıda ve enerji..

Amerika'da da aynı AP gibi sağın gözde temsilcilerinden Trump'ın seçimleri kazanması durumunda Ukrayna-Rusya savaşının alacağı şekil merak konusu. Trump'ın partisindeki senatör Lindsey Graham Ukrayna'da 10-12 trilyon dolarlık kritik minerallerin varlığından söz etti geçtiğimiz günlerde. "Putin'e Çin ile paylaşacağı madenleri vermek saçmalık olur" dedi.

Sözün özü ne Amerika bitirir bu savaşı ne de Rusya.. Trilyon dolarlık madenler için belki de nükleer savaş kapıda!"