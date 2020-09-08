Triatlonda organizasyonlar devam edecek

ANKARA (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok organizasyonun iptal olmasına rağmen yeni turnuvalar yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Yalçınkaya yaptığı açıklamada, yurt içi ve yurt dışında birçok yarışın iptal edildiğini ya da ertelendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Federasyon yönetim ekibi olarak en kolay çözüm salgın şartlarını gerekçe göstererek organizasyonları süresiz iptal etmek olurdu. Biz, sağlığınızı ve sağlığımızı riske atmadan, mümkün olan en iyi şekilde organizasyonlarımızı, sağlık tedbirleri kapsamında gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Planlamalarımızda organizasyonlara katılan sporcu sayısını sınırlandırmak, özellikle 18 yaş altı sporcularımızın illerinde aktif olacakları geçici bir yapı kurmayı düşündük."

Yılın ilk yarışının 30 Ağustos Zafer Triatlonu adı altında Ordu'da gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yalçınkaya, "Özellikle M1, M2, M3, Yıldız, Genç, Elit ve Paratriatlon kategori sporcularımızın motivasyonlarını korumak, onlara çalışmalarında bir hedef sunabilmek amacıyla Avrupa Triatlon Birliği tarafından pandemi süreci için hazırlanan 'Next Generation Challenge' organizasyonunun aynısını ülkemiz şartlarına uyarladık. Bahsi geçen sporcularımızın, seyahat zorunluğu olmaksızın illerinden katılabilecekleri bir yarışma formatı ilan ettik." ifadelerini kullandı.

Federasyona yarışlar için talepler geldiğini aktaran Yalçınkaya, İstanbul'da yapmayı planladıkları yarışta tüm yaş gruplarının olmasını planladıklarını belirtti.



Öte yandan Türkiye Triatlon Federasyonu, Oral B 2020 Puanlı Triatlon Yarışları'nın programını internet sitesinde yayımladı. Programın, il temsilciliklerinden gelecek bilgilerle otomatik olarak güncelleneceği kaydedildi.