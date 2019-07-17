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Triatlon: Balkan Şampiyonası

- İstanbul'da 3-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:55
Triatlon: Balkan Şampiyonası


ANKARA (AA) - İstanbul'da düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular belli oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi yıldız, genç ve elit kategorilerinde toplam 29 sporcu temsil edecek.

İstanbul'un Kartal ilçesinde gerçekleştirilecek müsabakalarda mücadele edecek sporcular, 5 Temmuz'da Balıkesir'de yapılan seçme testi ve 13-14 Temmuz tarihlerinde Eğirdir'de yapılan triatlon müsabakaları sonrasında belirlendi.

Yıldız ve genç kategorisi sporcuları kamplarını 17-31 Temmuz tarihlerinde Sakarya ve Gebze'de gerçekleştirecek. Elit kategorisindeki sporcular ise 28 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde İstanbul'un Kartal ilçesinde kamp yapacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Yıldız kategorisi:

Erkekler: Emirhan Çakır, Hakan Tunç, Erdem Efe Baransel, Burak Çağdaş, Yusuf Can Korkmaz, Mehmet Can Gülerdağ

Kızlar: Özlenen İpek Günad, Beyza Ayaşlıoğlu, Çığıl Uzun, Nevra Başak Saatli


Genç kategorisi:

Erkekler: Kıvanç Şahinkaya, Mehmet Fatih Davran, Emir Aracı, Bartu Ören, Oktay Arıkan, Yunus Eren Kızılcık

Kızlar: Elif Polat, Aişenur Acar, Birsu Ulkat, Nazik Tuba Kestel, Elif Sayın


Elit kategorisi:

Erkekler: Gültiğin Er, Emirhan Altıntaş, Bertuğ Polatçı, Ahmet Can Doğan

Kızlar: Esra Nur Gökcek, İpek Öztosun, Ece Calp, İlayda Kara

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:55
  1. Balkan Triatlon Şampiyonası
  2. Esra Nur Gökcek
  3. İstanbul
  4. Kartal
  5. Triatlon
  6. Türkiye Triatlon Federasyonu

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