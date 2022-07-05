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Spor Trezeguet sonrası bir bomba daha patlıyor!
Spor

Trezeguet sonrası bir bomba daha patlıyor!

Transferin hareketli takımı Trabzonspor'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Son olarak Aston Villa forması giyen Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet'yi renklerine bağlayan bordo-mavililer, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündemine aldığı Ezgjan Alioski'yi rkadrosuna katmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 15:25:00 -
Trezeguet sonrası bir bomba daha patlıyor!

Transferin hareketli takımı Trabzonspor'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Son olarak Aston Villa forması giyen Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet'yi renklerine bağlayan bordo-mavililer, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündemine aldığı Ezgjan Alioski'yi rkadrosuna katmak için harekete geçti. 

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda da aynı başarıyı elde etmek için kolları sıvadı. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan bordo-mavililer; Jens Stryger Larsen, Stefano Denswil, Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı sonrası geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir forması giyen ve bonservisi Aston Villa'da bulunan Trezeguet ile resmi sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi 5 ismi renklerine bağlayan Fırtına, transferde hız kesmiyor.

Eksik bölgeleri güçlendirerek yeni sezona girmek isteyen Trabzonspor, sol bek transferi için düğmeye bastı. Sabah'ın haberine göre; Trabzonspor, Ezgjan Alioski için yeniden devreye girdi. Daha önce çıkan haberlerde Ezgjan Alioski'nın Trabzonspor'un listesinde olduğu ifade edilmişti.

Takımı kümeye düştüğü için serbest statüye düşen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, menajerine Trabzonspor ile görüşmesi için talimat verdi. Makedon oyuncunun Abdullah Avcı'yla da bir görüşme yaptığı ve bu konuşmadan çok etkilendiği ifade edildi. Ezgjan Alioski, Süper Lig takımları ile adı geçtiği geçen sezon yaz transfer döneminde Leeds'ten ayrılarak Suudi Arabistan'a gitmişti.

EZGJAN ALIOSKI KİMDİR?

Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Prilep kentinde dünyaya geldi. Futbola İsviçre ekibi Young Boys'un altyapısında başlayan 30 yaşındaki sol bek, FC Schaffhausen, FC Lugano ve Leeds United'da forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon başında Al-Ahli'ye transfer oldu. Kariyerinde toplam 424 maçta forma giyen Alioski, 61 gol ve 55 asistlik bir performans sergiledi.

 

 

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