Trendyol'dan son 3 ayda 1.000 kişilik istihdam

İSTANBUL (AA) - Trendyol, Türkiye'nin dört bir yanındaki iş ortağı KOBİ'lerin işlerini büyüterek ülke ekonomisine katkı sağlama ve müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatma hedefiyle son 3 ayda 1.000 kişilik ek istihdam sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, depolar, inovasyon merkezi, Trendyol Express ve Trendyol Hızlı Market bünyesinde görev alacak yeni çalışanlarla birlikte Trendyol çalışan sayısı 12 bin kişiye ulaşmış oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, şunları kaydetti:

"Trendyol olarak ekosistemimizden aldığımız güçle ülkemiz için en büyük pozitif etkiyi yaratmayı hedefleyen şirketlerden biri olmayı amaçlıyoruz. Bu anlayışla daha fazla iş olanağı yaratıyor, Anadolu illerinin ekonomik kalkınmasını güçlendiriyor ve kadınların ekonomiye katılımını artırıyoruz.

Trendyol olarak doğrudan 12 bin kişilik istihdam sağlıyoruz. İş ortaklarımız aracılığıyla yarattığımız dolaylı istihdamla birlikte baktığımızda ise bu rakam yaklaşık 730 bin kişiye ulaşıyor. Yoğun ilgi gören kasım ayı kampanyalarımız yaklaşırken de yaklaşık 1.000 kişilik ek istihdam yaratarak hem müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmayı sürdürmeyi hem de ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz."