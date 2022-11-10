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Ekonomi Trendyol’dan mobilya montaj hizmeti
Ekonomi

Trendyol’dan mobilya montaj hizmeti

E-ticaret firması Trendyol, tüketicinin hayatını kolaylaştırmak için geliştirdiği uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek mobilya alışverişlerinde ‘montaj hizmeti’ni başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 11:43:00 -
Trendyol’dan mobilya montaj hizmeti

İlk aşamada 55 ilde devreye giren hizmet yakında tüm Türkiye’de olacak. Yatak odasından yemek takımına, çocuk masasından dolap ve gardroba kadar tüm mobilyaların montaj hizmetleri için Trendyol’dan destek alınabiliyor.

Mobilya alışverişleri için uygulama üzerinden montaj talebinde bulunulabiliyor. Tek tıkla montaj hizmeti seçilebiliyor. Müşteriler, telefonlarına gelen SMS sonrası kolayca randevularını oluşturup bir hafta içerisinde hizmetten faydalanabiliyor. Montaj hizmetini satın alan kullanıcıların kurulumdan bir gün öncesine kadar iptal hakkı var.

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