Trendyol’dan etkili program

YAKUP SARIÇİÇEK

Gelecek Kadınların programı kapsamında dijital girişim, dünyada ve Türkiye’de e-ticaret, e-ticaret hukuku, influencer pazarlama, etkili fiyatlandırmanın ipuçları, stok yönetimi ve müşteri memnuniyeti başta olmak üzere girişimcilik ve e-ticaret eğitimlerine bir yılda binden fazla kadın katılım gösterdi.

Eğitime katılanlarla gerçekleştirilen anket sonucunda girişimci kadınlar, eğitimlerin kendilerini motive ettiğini, oldukça verimli ve yeterli olduğunu belirtirken, girişimlerini ve işlerini geliştirmeleri için yol gösterdiğini ifade etti.

İşlerini büyüttüler

Motivasyonlarını artırıcı eğitimlere yoğun ilgi gösteren kadınların bu alanda en çok izlediği eğitimler “İş Hayatında Başarı İçin Pozitif Psikoloji”, “İş Hayatında Duygu Yönetimi”, “İş Hayatında Duygular ve Duygusal Zeka” oldu. Bu eğitimlerin yanı sıra “Dijital Platformda Marka Bütünlemesi”, “Dünyada ve Türkiye’de E-ticaret”, “Kısa, Orta ve Uzun Vadede Hedef Planlaması”, “Zaman Yönetimi” ve “Trendyol’da Başvuru ve Mağaza Açılış Süreçleri” de en çok izlenen eğitimler oldu. Eğitimlerden sonra kadınların yüzde 40’ı işini büyütürken, yaklaşık 10’u kendi işini kurdu. Eğitimlere katılan kadınların yüzde 68’i ise işlerini e-ticarette sürdürüyor.