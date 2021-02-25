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Ekonomi Trendyol ve KAGİDER iş birliği yapacak
Ekonomi

Trendyol ve KAGİDER iş birliği yapacak

Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları dijital ekonomiye kazandırmak için Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğinde ‘Gelecek Kadınların’ programını başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 17:55:00 -
Trendyol ve KAGİDER iş birliği yapacak

Programla, moda alanında öncü duruşlarıyla tanınan isimlerle birlikte tasarlanan ve sadece Trendyol’da satışa sunulacak koleksiyonun gelirinin tamamıyla binlerce kadının girişimcilik yolculuğuna destek olunması hedefleniyor. Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi, sosyal ve ekonomik kalkınmada güçlü bir pozitif etki yaratıyor. KAGİDER ile başlattığımız ‘Gelecek Kadınların’ programı ile de daha fazla kadının dijital ekonomide var olmasına katkı sağlayacağız” dedi. Mutlu, “Sadece pandemi döneminde 17 bin kadın girişimci platformumuzda satışa başladı. Ayrıca Trendyol’un ikinci el platformu Dolap’taki 1.1 milyon satıcıdan yaklaşık 400 bini ev kadını ve Dolap üzerinden kullanmadıkları eşyaları satarak ev ekonomisine destek oluyorlar. Trendyol olarak, kadınların ekonomideki yerinin güçlenmesi için tüm olanaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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