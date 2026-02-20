  • İSTANBUL
Rezaletin merkezinden yine İsrail çıktı: Epstein’ın kirli haritası ifşa oldu!

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik kurduğu fuhuş ağıyla dünyayı sarsan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein’ın dosyasından çıkan şok fotoğraflar, kirli ittifakı bir kez daha gözler önüne serdi. Siyonist rejimin eski Başbakanı Ehud Barak’ın imzasını taşıyan o harita, "Büyük İsrail" hayallerinin sapkınlık yuvalarında nasıl şekillendiğini kanıtladı.

Siyonist imza, sapkın tahta!

ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan dosyalardaki fotoğraflar, mide bulandıran skandalın siyasi ayağını deşifre etti. Epstein’ın malikanesinde çekilen karelerde, bir kara tahtaya çizilmiş sözde İsrail-Filistin haritası dikkat çekiyor. Haritanın sağ alt köşesinde ise eski İsrail Başbakanı Ehud Barak’ın imzası sırıtıyor. Sosyal medyada infiale yol açan bu çizimin, işgalci gücün "Büyük İsrail Projesi" kapsamında hazırlanan bir harita olduğu vurgulanıyor.

 

Küçük çocuklarla rezil pozlar

Skandal bununla da sınırlı değil. Dosyada, Epstein’ın küçücük bir kız çocuğuyla bu haritanın önünde çekilmiş uygunsuz fotoğrafları da yer alıyor. Siyonist Ehud Barak ile sık sık bir araya geldiği ve e-posta trafiği yürüttüğü tescillenen Epstein’ın, sapkın emellerini işgal planlarıyla aynı odada birleştirdiği görülüyor.

 

Küresel çete suçüstü yakalandı

Jeffrey Epstein'ın davasında adı geçen isimler, küresel sömürü düzeninin kimler tarafından yönetildiğini de özetliyor:

  • ABD eski Başkanı Bill Clinton
  • İngiliz Kraliyet ailesinden Prens Andrew
  • Siyonist katil Ehud Barak
  • Donald Trump ve daha nice "ünlü" isim...

 

Örtbas etme çabaları nafile!

Hücresinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan Epstein’ın "intihar ettiği" iddia edilerek dosya kapatılmak istense de, ortaya çıkan her yeni belge okları tek bir merkeze çeviriyor.

 

 

FBI her ne kadar "müşteri listesine ulaşılamadı" diyerek küresel şebekeyi korumaya çalışsa da, Ehud Barak imzalı o harita, Siyonizm ile sapkınlığın nasıl iç içe geçtiğini tarih önünde bir kez daha belgeledi.

