  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Trendyol Süper Lig’de 11. hafta hakemleri açıklandı
Spor

Trendyol Süper Lig’de 11. hafta hakemleri açıklandı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig’de 11. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cihan Aydın, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Ali Yılmaz düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 11. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kocaelispor: Batuhan Kolak

1 Kasım Cumartesi:

17.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cihan Aydın

2 Kasım Pazar:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor: Ali Şansalan

17.00 Zecorner Kayserispor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Yılmaz

3 Kasım Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor: Alper Akarsu

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

Türkiye futbolunu sarsan hakemlerin bahis skandalı! İstanbul Başsavcılığı'ndan flaş açıklama
Türkiye futbolunu sarsan hakemlerin bahis skandalı! İstanbul Başsavcılığı'ndan flaş açıklama

Spor

Türkiye futbolunu sarsan hakemlerin bahis skandalı! İstanbul Başsavcılığı'ndan flaş açıklama

Zorbay Küçük kimdir! Hakemlik kariyerinde kritik dönemeç dikkat çekti Peki bu isim neden gündemde! İşte merak edilen detaylar…
Zorbay Küçük kimdir! Hakemlik kariyerinde kritik dönemeç dikkat çekti Peki bu isim neden gündemde! İşte merak edilen detaylar…

Spor

Zorbay Küçük kimdir! Hakemlik kariyerinde kritik dönemeç dikkat çekti Peki bu isim neden gündemde! İşte merak edilen detaylar…

Ortalık iyice karıştı: Derbiyi yabancı hakemler mi yönetecek?
Ortalık iyice karıştı: Derbiyi yabancı hakemler mi yönetecek?

Spor

Ortalık iyice karıştı: Derbiyi yabancı hakemler mi yönetecek?

Bahis skandalında adları geçiyor! 152 hakem hakkında bomba iddia
Bahis skandalında adları geçiyor! 152 hakem hakkında bomba iddia

Spor

Bahis skandalında adları geçiyor! 152 hakem hakkında bomba iddia

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!
Gündem

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. İki partinin uzun süredir ..
Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…
Gündem

Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…

Antalya’daki Kurşunlu Şelalesi’nin büyüleyici doğası içinde, 1980’li yıllarda cuntacı Kenan Evren için yaptırıldığı bilinen iki katlı özel k..
Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…
Gündem

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Balkanlarda Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılıyor! Karadağ’da yaşanan üzücü olayların tarihi kökleri ve perde arkası, Yeniakit yaza..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23