Trendyol Süper Lig'den düşen takımlar belli oldu! Süper Lig'de kalma mücadelesi: 'Pes' dedirten darbe yedi...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.



Siltaş Yapı Pendikspor ise MKE Ankaragücü ile 0-0'lık skorla berabere kaldı ve kümede kalma ihtimalini mucizelere bıraktı. İstanbul temsilcisi matematiksel olarak küme düşmese bile son çıkacağı maçta 26 farklı galibiyete ihtiyacı olacak.

Mondihome Kayserispor ve Yılport Samsunspor'un ise ligde kalması kesinleşti.

Öte yandan Trabzonspor, ligi 3. sırada bitirmeyi garantiledi.

PENDİKSPOR'A MUCİZE GEREKİYOR

Siltaş Yapı Pendikspor'un ligden düşmesi henüz kesinleşmese de tarihi bir futbol mucizesi gerekecek.

İstanbul ekibi, ligin son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor'un puan kaybetmesini ve -4 averajlı MKE Ankaragücü'nün yenilmesini bekleyecek.

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-30 averajlı İstanbul ekibinin, tüm bu senaryoların gerçekleşmesi halinde bile son maçta Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede 26 farklı galibiyet alması gerekecek.