Trendyol Satıcıları Efsane Günler'e Hazır

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 30 milyondan fazla müşterisine teknoloji gücüyle kusursuz bir alışveriş deneyimi yaşatırken, müşterilerinin ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden karşılamasını sağlayarak onların hayatlarını kolaylaştırıyor. Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanında yer alan 300 bini aşkın satıcının 90 milyon ürününü müşterileriyle buluşturuyor. Trendyol, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerini dinleyerek, geri bildirimlerini dikkate alıyor, onların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni uygulamalar hayata geçiriyor.

Müşteri memnuniyetini odağına alan Trendyol, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Her Kasım olduğu gibi bu Kasım’da da platformda yılın en büyük kampanyaları gerçekleşecek. 22- 25 Kasım’da Efsane Günler ile milyonlarca ürün avantajlı fiyatlarla müşterilere sunulacak.

Süper İndirim Günleri kampanyası fırsatlarından yararlanmak için linke tıklayabilirsiniz.

Link: https://www.trendyol.com/butik/liste/100031/efsane--gunler

Trendyol Hızlı Market ve Yemek ile siparişler anında kapıda

Müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve esnafın dijitalleşmesine destek olmak amacıyla 2020 yılında kurulan Trendyol Hızlı Market ve Yemek uygulamaları ile mahalle restoranları ve yerel marketlere platformunda yer açan Trendyol, daha önce online alışveriş deneyimi olmayan mahalle esnafını yakın çevresinde yaşayan müşterileri ile dijitalde buluşturuyor. Trendyol, Hızlı Market ve Yemek hizmetleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarını mahalle esnafından dakikalar içinde kapılarına ulaştırıyor, esnafın dijitalleşmesine katkı sağlıyor.

İkinci el giysi ve eşyalar Dolap’ta

2016 yılında kurulan ve Trendyol çatısı altında, ikinci el ürün pazarının Türkiye’de lider platformu haline gelen Dolap, kullanıcılarının istedikleri giysi ve eşyaları tekrar dolaşıma sokmasına aracılık ederken, kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor. Dolap ile satıcılar kullanmadıkları eşyaları değerlendirirken, kullanıcılar istedikleri ürüne uygun fiyatlarla ulaşabiliyor. 25 milyon üyesi, 5 ana kategoride 60 milyon ürün ve 18 milyondan fazla mobil indirme ile Türkiye'de ikinci el ürün pazarına öncülük eden Dolap'ta, yaklaşık 650 bini ev hanımı olmak üzere 2 milyon aktif bireysel satıcı bulunuyor. Her gün yaklaşık 300 bin yeni ürünün eklendiği Dolap, aylık 2 milyonun üzerinde ürünün satışına aracılık ediyor.

3,5 milyon müşteri Trendyol Gel-Al Noktalarını tercih etti

Adrese teslim kargo hizmetine ek yeni bir teslimat modeli olarak 2020’nin son çeyreğinde hayata geçen Trendyol Gel-Al Noktaları ile müşteriler paketlerini mahalle esnafı, kargo şubeleri ve zincir mağazalar gibi noktalar ve kargo otomatlarından alabiliyor. Son bir yılda Gel Al noktalarını kullanan müşteri sayısı 4.2 Milyona ulaştı. Trendyol Gel-Al Noktalarının sayısı ise 16 bini aştı. Haziran ayından itibaren Dolap satıcıları da siparişlerini Gel-Al Noktalarına bırakabilme imkanına kavuştu. Evde bulunmayan ya da evde kargo beklemek istemeyen müşterilerin tercihi olan Trendyol Gel-Al Noktaları esnafın da ek gelir kazanmasını sağlıyor. Müşteriler siparişlerini anlaşmalı esnaflardan ve kargo şubelerinden veya kargo otomatlarından 7 gün 24 saat kolayca teslim alabiliyor. Trendyol kargo otomatları da 16 ilde 500 adede ulaştı. Trendyol müşterileri kargo otomatlarından siparişlerini 7/24 teslim alabiliyor. Kargo otomatları çevreci özelliğiyle de dikkat çekiyor. Adrese teslim zorunluluğunu ortadan kaldıran bu teslimat modeli sayesinde araçlardan kaynaklanan emisyonlar düşüyor ve karbon salınımı azalıyor. Trendyol müşterileri Gel-Al Noktalarıyla birlikte daha avantajlı kargo fiyatlarından faydalanabiliyor.

Gülsa Şarküteri- Fatih Yıldırım (Üsküdar, İstanbul)

Hem ek gelir elde ederken hem de farklı potansiyel müşterilere hizmet etmeye başladık. Artık mahallemizde daha tanınır bir esnafız.

Pet Shop-Kent Çarşı- Cem Şahin (Ataşehir, İstanbul)

Dükkanımızı yeni açmamıza rağmen çok hızlı şekilde bilinirliğimiz arttı. Teslim ettiğimiz paketler sayesinde hem ücretsiz reklamımızı yaptık hem de dükkanımıza giren müşteri sayısında artış oldu.

Trendyol’dan Müşteri Deneyimini İyileştirmeyi Amaçlayan Alışveriş İpuçları

‘Yıldızlı ürün etiketi’yle indirimler takip edilebiliyor

Müşterilerin avantajlı alışveriş yapması için kampanya dönemleri büyük önem taşıyor. Trendyol’da, kampanyalara dahil olan indirimli ürünlere müşterilerin hızlıca ulaşması için “yıldızlı ürün etiketi” uygulaması bulunuyor. Kampanya dönemlerinde seçili ürünlerde yıldızlı ürün etiketlerini takip eden müşteriler, istedikleri ürüne indirimli olarak sahip olabiliyor. Kampanya süresince seçili ürünlerde indirimin oranına göre birden üçe kadar yıldızlı etiket veriliyor. Güncel fiyatına göre en fazla indirim oranına sahip ürüne üç yıldızlı etiket ekleniyor. Böylece müşteriler, “yıldızlı ürün etiketi” sayesinde ürünlerdeki indirimleri daha net görme fırsatı yakalıyor.

Favorilenme arttıkça indirime girme olasılığı artıyor

Müşteriler, Trendyol üzerinden seçtikleri ürünleri favorilerine ekleyerek, ürünlerle ilgili fiyat değişimlerini yakından takip edebiliyor. Müşterilerin favorilediği ürünler satıcılara rapor olarak sunuluyor. Bu sayede bir ürün ne kadar çok favorilenirse indirime girme olasılığı o kadar artıyor. Müşterilerin indirimlerden önce ürünleri favorilerine eklemeleri önem taşıyor.

Uygulama bildirimlerinizi açın

Uygulama bildirimlerini açmaları da müşteriler için avantajlı alışveriş için fark yaratan bir detay. Bildirimler aracılığıyla kampanya dönemlerinde 3 saatte bir yenilenen Flaş indirimlerden haberdar olup ihtiyaç duydukları ürünlere avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyorlar. Müşteriler, Trendyol satıcılarının mağazalarını takip ederek o mağazaya özel indirim kuponu kazanabiliyor. Aynı zamanda hem Trendyol’un hem de satıcıların tanımladığı kuponlar sayesinde de indirimli alışveriş gerçekleştirilebiliyor.

Görüşlerinizi paylaşın, yorumları okuyun

Müşterilerinin geri bildirimlerini yakından takip eden Trendyol’da, müşterilerin satın aldıkları ürünler için yorum yapma özelliği ve platformdaki tüm ürünler için ise şikayet butonu özelliği bulunuyor. Ürün fotoğrafları, ürün puanı ve müşteri yorumları, avantajlı alışveriş için büyük önem taşıyor. Yüksek ürün puanları ve olumlu müşteri yorumları alışverişe yönelik ön bilgi sağlıyor. Müşteriler, satın aldıkları ürünü değerlendirmek amacıyla yorum yaparken, aradığı ürününün farklı satıcılardaki yorumlarını ve fiyatlarını karşılaştırarak, almak istedikleri satıcıya karar verebiliyor. Bununla birlikte akıllı telefonlarından ürünün ekran görüntüsünü alarak ya da ürün sayfasının altına inerek, Şikayet Et Butonu’na tıklayıp görüşlerini paylaşabiliyor.

7/24 müşteri deneyime ulaşabilirsiniz

Müşterilerin olumlu veya olumsuz bir deneyim yaşadığında hızlı bir şekilde iletişim kurması gerekebiliyor. Trendyol müşterileri Chatbot aracılığıyla Trendyol müşteri hizmetlerine 7/24 ulaşabiliyorlar.

Alışveriş keyfi yaşatan diğer fırsatlar:

Kazandıran Çark

Trendyol, düzenleyeceği 22- 25 Kasım Efsane Günler'de tüm kullanıcılarını “Kazandıran Çark”ı çevirmeye davet ediyor. Kazandıran Çark’ı çeviren Trendyol müşterileri süper kuponlar kazanma şansı kazanırken aynı zamanda alışverişlerinde ekstra indirimden faydalanma imkanı elde ediyor.

Her Gün Gel Kazan

Trendyol, Süper İndirim Günleri'nde her gün yeni bir fırsat sunuyor. Tüm Trendyol kullanıcıları, 22- 25 Kasım Efsane Günler süresince profiline girerek "Her Gün Gel Kazan"a tıklayarak ve 7 gün boyunca ziyaretini onaylayarak indirim kuponu kazanabiliyor.

Paylaş Kazan

Trendyol’un düzenlediği 22- 25 Kasım Efsane Günler’de tüm kullanıcılar paylaştıkça kazanacak. Kullanıcılar ‘Paylaş Kazan’ özelliği ile indirim kuponu kazanmak için takip ettiği satıcıları ve koleksiyonlarını paylaşabilecek. Gelen yeni takipçiler ve kaydedilen koleksiyonlar süper kuponlar kazanılabilecek.

Topla Kazan

Trendyol, 22- 25 Kasım Efsane Günler'de fırsatları da toplamanıza fırsat veriyor. ‘Topla Kazan’ özelliği ile tüm kullanıcılar istedikleri süper kuponları toplayacak. Daha sonra ise kullanıcılar, kampanya süresince sunulan büyük fırsatlara ek olarak bu kuponları kullanarak ek indirimlerden faydalanabilecek.

Arkadaşınla Al

Trendyol, Türkiye’de ilk kez uygulanan ‘Arkadaşınla Al’ özelliğini de hayata geçirdi. ‘Arkadaşınla Al’ özelliği ile Trendyol müşterileri arkadaşlarıyla beraber toplu olarak bir ürünü daha indirimli bir şekilde satın alabilecek. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen kampanya ile satıcılar toplu sipariş alabilecekken, müşteriler de arkadaşları ile birlikte daha uygun fiyata online alışveriş yapma deneyimi kazanıyor.