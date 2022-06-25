Trendyol, haziran ayı alışveriş trendlerini açıkladı

Buna göre haziran ayında tüketicinin sepetine en çok mayolar, terlikler, sandaletler, güneş gözlükleri, deniz ve havuz ürünleri girdi. Plaj giyim ürünlerinde bu en çok mayolar tercih edildi. Mayoların ardından terlikler ve sandaletler geldi. Güneş gözlükleri, hem yetişkinlerden hem de çocuklardan ilgi gördü. Deniz ve havuz stilinin tamamlayıcısı parçalardan olan plaj şapkaları da tatil alışverişlerinin öncelikli ürünleri arasında yer aldı. Deniz ve havuz tutkunları, yaz tatillerinin vazgeçilmez eğlence aracı olan şişme ürünleri tercih etti. Deniz ve havuz ürünleri haziran ayında en çok sipariş edilen ürünlerden oldu. Yazın cildini güneşin zararlı etkilerinden korumak isteyenler, kremler ve losyonlar satın aldı.