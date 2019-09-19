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Tren raydan çıktı! Ölüler var

Bilecik'te kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist yaşamını yitirdi. Kazanın yaşandığı hat geçici olarak kapatıldı.

19 Eylül 2019 Perşembe 09:09
Tren raydan çıktı! Ölüler var

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.

Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.

Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 09:09
  1. Ankara
  2. Bilecik'in Bozüyük ilçesi
  3. YHT
  4. 112 Acil Servis ekipleri
  5. tren kazası

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 36 dk önce
    Bu rayları döşeyen firma NEDEN SORGULANMIYOR? Rayların zemin sıkılaştırması iyi yapılamamış, her yolcu bunu hissedebiliyor. Öyle sağa sola doğru savruluyor çünkü.

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