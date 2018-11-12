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Tren raydan çıktı: 40 kişi öldü

Kindu ve Kamina kentleri arasında raydan çıkan tren kaza yaptı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 08:11
Tren raydan çıktı: 40 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda seyir  halindeki yük treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada en az 40  kişinin öldüğü bildirildi. 
 
Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Lumbashi şehrine  doğru hareket eden yük treni ülkenin doğusunda yer alan Kindu ve Kamina kentleri  arasında raydan çıktı.

Meydana gelen kazada yük trenine kaçak bindiği belirtilen yolculardan  40'ı hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
 
Kazanın aşırı hız ve demiryolundaki yetersizlik nedeniyle olduğunu  belirtiliyor.
 
KDC Ulusal Demiryolu Kurumu (SNCC), kazanın asıl nedenini belirlemek  için araştırmanın devam ettiğini açıkladı.
 
Ülkede, demiryolu altyapısının yeterince gelişmemesi nedeniyle sık sık  tren kazaları yaşanabiliyor. Ulaşımın da yeterince gelişmemesi ve pahalı  olmasından dolayı birçok kişi yük trenine kaçak binerek, seyahat etmeye  çalışıyor.
 
KDC'de 2017 yılında bir yük treninin yine raydan çıkmasıyla oluşan  kazada trene kaçak bindiği belirtilen 35 kişi yaşamını yitirmişti.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 08:11
  1. kongo

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