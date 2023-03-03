Tren kazası sonrası Yunanistan’dan Türkiye’ye flaş talep: İzin verin gelsin

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, tren kazasında hayatını kaybeden makinistin cenaze törenine katılması için Türkiye’de cezaevinde bulunan babası hakkında geçici izin verilmesi konusunda devreye girdi.

Yunanistan'ın Larissa kenti yakınlarında 1 Mart gecesi yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlerden biri olan 28 yaşındaki makinist Nikos Nalbantis’in babasının, Türkiye’de işlediği bir suçtan dolayı tutuklu olduğu öğrenildi. Cezaevindeki babanın, oğlunun cenaze törenine katılması için geçici izin başvurusunda bulunduğu belirtildi.

İzin talebi konusunda Yunanistan Dışişleri Bakanlığının da devreye girerek Edirne’de tutuklu bulunan baba için Edirne’deki Yunanistan Konsolosluğu ve Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Yunan basınında, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının "insani nedenlerle özel izin" talebiyle Türkiye Dışişleri Bakanlığına bildirimde bulunduğu kaydedildi.

Başkent Atina’dan Selanik’e 352 kişiyi taşıyan yolcu treni; Larissa şehri yakınlarında aynı hat üzerinden gelen yük treni ile kafa kafaya çarpışmış, yolcu trenine ait 2 vagon çarpışmanın şiddeti ile tamamen ezilmişti. Olayda 57 kişi hayatını kaybetmiş, 56 yolcunun ise kayıp olduğu açıklanmıştı. Yaralanan 38 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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