Tren kazaları Türk buluşu ile önlenecek

ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren Enekom tarafından geliştirilen Demiryolları Ray Kırıklarını Algılama Sistemi (RailAcoustic) başarıyla sonuçlanan testlerin ardından kullanılmaya başlanıyor.

Sistem, ray üzerinde belirli bir frekansta oluşturulan titreşimin, biri uzakta olmak üzere 2 noktadan algılanması prensibiyle çalışıyor.