Tren kazaları Türk buluşu ile önlenecek
Türkiye’de ray kırıklarının tespitine yönelik geliştirilen ve uluslararası patentle tescillenen buluş, tren kazalarının önlenmesinde dünya için umut oldu.13 Temmuz 2018 Cuma 11:44
ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren Enekom tarafından geliştirilen Demiryolları Ray Kırıklarını Algılama Sistemi (RailAcoustic) başarıyla sonuçlanan testlerin ardından kullanılmaya başlanıyor.
Sistem, ray üzerinde belirli bir frekansta oluşturulan titreşimin, biri uzakta olmak üzere 2 noktadan algılanması prensibiyle çalışıyor.
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