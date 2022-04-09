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Dünya Tren garı saldırısının ardından Zelenskiy'den Rusya'ya müzakere mesajı
Dünya

Tren garı saldırısının ardından Zelenskiy'den Rusya'ya müzakere mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Savaşmaya hazırız ve paralel olarak savaşı bitirecek diplomasiye de" diyerek Rusya'ya müzakere mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 17:10:00 -
Tren garı saldırısının ardından Zelenskiy'den Rusya'ya müzakere mesajı

Bucha katliamı ve Kramatorsk'daki tren garı saldırısının ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova'ya müzakere mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde İstanbul'daki görüşmelerin ardından gerçekleşen Bucha katliamı ve devamında gelen Kramatorsk istasyon saldırısının, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelerin gidişatını nasıl etkileyeceği merak ediliyordu.

Zelenskiy'den müzakere mesajı

Bugün konuşan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Rusya ile görüşmelere hazır olduklarını söyleyip müzakere mesajı verdi.

Zelenskiy, söz konusu açıklamayı Kiev'i ziyaret eden Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'le birlikte kameraların karşısına geçtiği basın toplantısında yaptı.
Ukrayna lideri, "Savaşmaya hazırız ve paralel olarak savaşı bitirecek diplomasiye de" dedi.

Kiev iki şartı kabul etmişti

Rus işgalinde kırk dört gün geride kaldı, Kiev ve Çernigiv çevresinden çekilen Rus ordusu Donbas'a saldırmaya hazırlanıyor. Kiev yönetimi daha önceki görüşmelerde Moskova'nın talep ettiği tarafsızlık ve NATO'ya üye olmama gibi şartları kabul etmişti.

 

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Yorumlar

Bal

İlk aşamada şu gerçekleri kabul etmek gerek: Kırım gitti, Donbas gitti. Rusya Krım ile karabağlantısı sağlamak istedi. Hemen hemen başardı. Hayati önem taşıyan Odessa ve çevresi. Acı gerçek bu. 
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