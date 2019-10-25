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TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş Balıkesir'de kuruluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş'yi kurduk." dedi.

25 Ekim 2019 Cuma 16:23
TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş Balıkesir'de kuruluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez"Dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş'yi kurduk. Söz konusu şirkete Eti Maden yüzde 33 pay ile iştirak etti. Tesis ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor karbür üretimi gerçekleştirecek. Yatırım tutarı 70 milyon dolar olan tesisi 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz. Tesisimizde 250 kişiyi de istihdam edeceğiz." dedi.

"Terör bumerang gibidir." diyen Dönmez, "Bugün desteklediğiniz terör örgütleri yarın döner, gelir sizi vurur. Bugün küçük hesapların peşinde koşanlar yarın ne büyük bir bela ile boğuşmak zorunda kalacaklarını anlayacaklar. Ama iş işten çoktan geçmiş olacak." ifadesini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 16:23
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. Anadolu Ajansı

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