Transferin şampiyonu Kayserispor oldu

Süper Lig’de transfer dönemi kapandı. Falcao, Luiz Gustavo, Muhammed Elneny ve Daniel Sturridge, bu yıl kariyer rotalarını Türkiye’ye kırdı. Bu yılın transfer rekoruna ise 22 oyuncu alarak İstikbal Mobilya Kaysersipor imza attı.

Türkiye profesyonel futbol liglerinde 2019-2020 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi. Süper Lig kulüpleri, yıldız isimleri kadrosuna katarak takımlarını güçlendirdi. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Falcao, Babel, Nzonzi ve Seri gibi isimleri kadrosuna katarken bu sene yarışacağı üç kulvarda da iddialı olduğunu gösterdi.

Fenerbahçe işi sıkı tuttu

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşatan ve tarihinin en kötü sezonlarından birine imza atan Fenerbahçe ise bu sene transferde ince eleyip sık dokudu. Sarı-lacivertliler, takımda sözleşmesi biten birçok oyuncu ile yollarını ayırırken, geçtiğimiz sezon gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Vedat Muriqi, Fransa’da top koşturan Adil Rami, Luiz Gustavo ve eski Galatasaraylı Rodrigues başta olmak üzere birçok yıldız transfere imza attı. Fenerbahçe eski kaptanı Emre Belözoğlu ile de 4 yıl aradan sonra tekrar buluştu.

Beşiktaş’ta önemli ayrılıklar yaşandı

Yeni sezona yeni hocaları Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş da transferde hareketli günler geçirdi. Abdoulay Diaby, Muhammed Elneny, Kevin N’Koudou gibi yıldızlarla anlaşan siyah-beyazlılarda, takımdan ayrılan isimler de dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş’ta Quaresma, Medel, Adriano ve Mustafa Pektemek gibi isimlerle bu sezon yollar ayrıldı.

Trabzonspor Yusuf Yazıcı’yı ihraç etti

Transferde bu sezon emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, Liverpool’dan Daniel Sturridge’i kadrosuna katarak en önemli transferine imza attı. Bordo-mavililer ayrıca Obi Mikel (Middlesbrough), Gaston Campi (Estudiantes), Alexander Sörloth, Ivanildo Fernandes gibi isimleri de bünyesine kattı. Karadeniz temsilcisi yaptığı transferlerden çok bu sene Lille’e gönderdiği Yusuf Yazıcı transferiyle de piyasayı sarsan takımlardan biri oldu.

Transferin şampiyonu İ.M.Kaysersipor oldu

2019-2020 sezonunun transfer şampiyonu ise İstikbal Mobilya Kayserispor oldu. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip 22 takviye yaptı. Kayserispor 11 oyuncuyla da sezon başında yollarını ayırdı.

Süper Lig’de transfer sezonunun kapanmasının ardından takımlarda gelen ve giden oyuncuların listesi şöyle:

ALANYASPOR

Gelenler:

Juanfran (Deportivo La Coruna), Tayfur Bingöl (Göztepe), Erdinç Mergen (Tondela), Anastasios Bakasetas (AEK), Manolis Siopis (Aris), Lokman Gör (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Onur Bulut (Braunschweig), Marafona (Braga) Yacine Bammou (Caen), Umut Güneş (Stuttgart II), Salih Uçan (Empoli), Musa Çağıran (Osmanlıspor), Eray Birniçan (Kasımpaşa),Kaan Kanak (Adana Demirspor), Barış Başdaş (Gençlerbirliği)

Gidenler:

Merih Demiral (Sassuolo), Lucas Villafanez (Morelia), Taha Yalçıner (Akhisarspor), Cenk Ahmet Alkılıç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Glynor Plet (Telstar), Erdinç Mergen (Yeşilyurt Belediyesspor), Ufuk Ceylan (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Barış Başdaş (Fatih Karagümrük), Isaac Sackey (Yukatel Denizlispor), Hasan Ayaroğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Mbilla Etame, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Joel Obi (Chievo Verona)

ANTALYASPOR

Gelenler:

Amilton Minervino da Silva (Desportivo Aves), Chahechouhe (Çaykur Rizespor), Gustavo Blanco Leschuk (Shakhtar Donetsk), Gelson Dala (Sporting Lizbon), Eren Albayrak (Jubilo Iwata), Harun Kavaklıdere (Bodrumspor), Ufuk Akyol (Fatih Karagümrük), William Vainqueur (Monaco), Abdelaziz Barrada (Gimnastic)

Gidenler: William Vainqueur (Toulouse), Souleymane Doukara (El İttifak), Abdelaziz Barrada (El Shahania), Jean Armel Drole (Las Palmas), Zeki Yıldırım (Fatih Karagümrük), Yekta Kurtuluş , Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir).

BEŞİKTAŞ

Gelenler: Abdoulay Diaby (Sporting Lizbon), Muhammed Elneny (Arsenal), Kevin N’Koudou (Tottenham), Pedro Miguel Braga Rebocho (Guingamp), Victor Ruiz (Villarreal), Douglas Pereira dos Santos (Barcelona), Tyler Boyd (Vitoria Guimaraes), Adem Ljajic (Torino), Umut Nayir (Bursaspor)

Gidenler: Nicolas Isimat-Mirin (Toulouse), Ricardo Quaresma , Mustafa Pektemek (Kasımpaşa), Gary Medel (Bologna), Aras Özbiliz (-), Adriano Correia (Atletico Paranaense), Gökhan Töre (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Sedat Şahintürk (Yukatel Denizlispor), Cyle Larin (Zulte Waregem), Tolga Zengin, Kagawa (Dortmund)

YENİ MALATYASPOR

Gelenler:

Moryke Fofana, Adis Jahovic (Konyaspor), Gökhan Töre (Beşiktaş), Teenage Hadebe (Kaizer Chiefs), Özer Özdemir (Le Havre), Guilherme Costa Marques (Benevento), Ufuk Ceylan (Alanyaspor), Ghaylen Chaaleli (Esperance), Afriyie Acquah (Empoli), Sakıb Aytaç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Murat Akşit (Pendikspor)

Gidenler:

Adem Büyük (Galatasaray), Michael Pereira (CFR Cluj), Danijel Aleksic (El Ehli), Bülent Cevahir (Karagümrük), Sincere Seth (Boluspor), Mustafa Eskihellaç, (Boluspor), Ömer Şişmanoğlu, Ertaç Özbir (Gençlerbirliği), Murat Akça (Giresunspor), Barış Alıcı (Fenerbahçe), Aboubakar Kamara (Fulham).

Ç.RİZESPOR

Gelenler:

Marko Scepovic (Fehervar), Fernando Boldrin (İstikbal Mobilya Kayserispor), Aminu Umar (Osmanlıspor), , Dimitrios Chatziisaias (PAOK), Yusuf Acer (Altınordu), Mostapha El Kabir (Kalmar), Mykola Moroziuk (Dinamo Kiev), İsmael Diomande (Caen), Oğuz Kağan Güçtekin ve Barış Alıcı (Fenerbahçe), Joseph Attamah (Medipol Başakşehir), Amedej Vetrih (Domzale), Atakan Akkaynak (Williem), Nill De Pauw (Zulte Waregem), Yan Sasse (Coritiba), Tarık Çetin, Burak Albayrak, Mahsun Çapkan (Fenerbahçe), Oğulcan Çağlayan (Gazişehir Gaziantep)

Gidenler:

Vedat Muriqi (Fenerbahçe), Davide Petrucci (Ascoli), Chahechouhe (Antalyaspor), Marwane Saadane (El Fateh), Koray Altınay (Fatih Karagümrük), Mehmet Uslu (Adana Demirspor), Mustafa Saymak (PEC Zwolle), Prejuce Nakoulma , Armand Traore, Mahsun Çapkan (Eyüpspor), Samir Ujkani (Torino), Ali Faez (El Shorta), Çınar Tarhan (Etimesgut Belediyespor), Chidozie Awaziem (Porto), Musa Çağıran (Osmanlıspor), Okechukwu Azubuike (Pyramids)

DG SİVASSPOR

Gelenler:

Abdou Razack Traore (Konyaspor), Barış Yardımcı (Bursaspor), Furkan Sağman (VfL Bochum), Caner Osmanpaşa (Akhisarspor), Muammer Yıldırım (İstikbal Mobilya Kayserispor), Armin Djerlek (Partizan), Mamadou Samassa (Troyes), Aaron Appindangoye (Ümraniyespor), Marcelo Goiano (Braga), Mustapha Yatabare (Konyaspor), Fernando Andrade (Porto), Isaac Cofie (Sporting Gijon)

Gidenler:

Özer Hurmacı (Bursaspor), Sergio Rochet (Club Nacional), Mattias Bjarsmyr (Gençlerbirliği), Muhammet Demir (Medipol Başakşehir), Tolgahan Acar (Yukatel Denizlispor), Delvin N’Dinga, Gabriel Torje (Chennaiyin), Gohi Bi Cyriac, Douglas Pereira dos Santos (Barcelona), Fousseni Diabate (Leicester City), David Braz (Santos).

FENERBAHÇE

Gelenler:

Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), Luiz Gustavo ve Adil Rami (Olympique Marsilya), Max Kruse (Werder Bremen), Murat Sağlam (Wolfsburg II), Allahyar Sayyadmanesh (Esteghlal), Emre Belözoğlu ve Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir), Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), Yasir Subaşı (Ümraniyespor), Garry Rodrigues (El Ittihad), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Zanka (Huddersfield Town), Ozan Tufan (Alanyaspor)

Gidenler:

Eljif Elmas (Napoli), Diego Reyes (Tigres), Serhat Kot (MVV Maastricht), Şener Özbayraklı (Galatasaray), Roberto Soldado ve İsmail Köybaşı (Granada), Carlos Kameni, Mehmet Topal (Medipol Başakşehir), Roman Neustaedter (Dinamo Moskova), Martin Skrtel (Başakşehir), Tarık Çetin, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak (Çaykur Rizespor), Yasir Subaşı (İstikbal Mobilya Kayserispor), , Mathieu Valbuena (Olympiacos), Volkan Demirel, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin (Çaykur Rizespor), Berke Özer (Westerlo), Michael Frey (Nürnberg), Allahyar Sayyadmanesh (İstanbulspor), Abdulcebrail Akbulut (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Andre Ayew (Swansea City), Yassine Benzia (Lille), İslam Slimani (Leicester City).

GALATASARAY

Gelenler:

Radamel Falcao (Monaco), Mario Lemina (Southampton), Florin Andone (Brighton), Steven Nzonzi (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Christian Luyindama (Standard Liege), Ryan Babel (Fulham), Jean Michael Seri (Fulham), Adem Büyük (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Okan Kocuk (Bursaspor), Jimmy Durmaz (Toulouse), Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Valentine Ozornwafor (Enyimba)

Gidenler:

Mbaye Diagne (Club Brugge), Kostas Mitroglou (PSV Eindhove), İsmail Çipe ve Emirhan Civelek (Kayserispor), Muğdat Çelik (Gazişehir Gaziantep), Fernando Reges (Sevilla), Sinan Gümüş (Genoa), Eren Derdiyok (Göztepe), Recep Gül (Westerlo), Valentine Ozornwafor (Almeria)Henry Onyekuru (Everton), Badou Ndiaye (Stoke City), Semih Kaya (Sparta Prag)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gelenler:

Yuri Lodygin (Zenit), Muhammet Demir (Medipol Başakşehir), Papy Djilobodji (Guingamp), Souleymane Diarra (Lens), Bartlomiej Pawloski (Zaglebie Lubin), Junior Morais (FCSB), Raman Chibsah (Frosinone), Ulaş Zengin (Altay), Abdul Aziz Tetteh (Dinamo Moskova), Furkan Soyalp (Medipol Başakşehir), Muğdat Çelik (Galatasaray), Jean Armel Kana Bıyık (İstikbal Mobilya Kayserispor), Alin Toşca (Real Betis), Pawel Olkowsk (Bolton), Patrick Twumasi (Alaves), Olarenwaju Kayode (Shakhtar Donetsk) Güray Vural (Akhisarspor)

Gidenler:

Igor Wanderson Da Silva (Bursaspor), Rıdvan Şimşek (Keçiörengücü), Gökhan Alsan ve Yalçın Kılıç (Samsunspor), Elmar Bjarnason, Uğur Arslan Kuru ve Erhan Çelenk (Akhisarspor), Cihat Çelik (TOP Oss), Yonathan Del Valle ve Ahmet Kesim (Giresunspor), Mucahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Rydell Poepon (Boluspor), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

GENÇLERBİRLİĞİ

Gelenler:

Daniel Candeias (Glasgow Rangers), Mattias Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor), Ertaç Özbir (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Sadio Diallo (Hatayspor), Zargo Toure (Trabzonspor), Sefa Yılmaz (Altınordu), Pierre-Yves Polomat (Saint-Etienne), Abdoulaye Diallo (Rennes), Giovanni Sio (Montpellier), Mats Seuntjens (AZ Alkmaar), Fabricio Baiano (Maritimo), Flavio Ramos (Feirense), Floyd Ayite (Fulham), Soner Dikmen (Kastamonu 1966)

Gidenler:

Yıldırım Mert Çetin (Roma), Emrullah Şalk (Adana Demirspor), Canberk Aydın (Menemenspor), Jailton Paraiba (Tokyo Verdy), Selçuk Şahin (Bursaspor), Engin Bekdemir (Altınordu), Bady (Guarani), Kari Arnason (Vikingur), Hakan Arıkan (İstikbal Mobilya Kayserispor), Ahmet İlhan Özek ve Bekir Yılmaz (Giresunspor), Alper Uludağ (Konyaspor), Mert Nobre, Cosmin Matei (Sözleşmesi bitti), Luccas Claro (Sözleşmesi bitti), Deniz Yılmaz, Taha Cengiz Demirtaş (Ümraniyespor),Barış Başdaş (Alanyaspor)

GÖZTEPE

Gelenler:

Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni (Medipol Başakşehir), Eren Derdiyok (Galatasaray), Murat Paluli (Hatayspor), Veli Çetin (Menemenspor), Soner Aydoğdu (Medipol Başakşehir), Leo Scwechlen (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Atınç Nukan (Leipzig), Bubacarr Sanneh (Anderlecht), Hüseyin Bulut (Borussia Dortmund), Batuhan Kırdaroğlu (Pendikspor)

Gidenler:

Famoussa Kone (Keçiörengücü), Tayfur Bingöl (Alanyaspor), Axel Ngando (Auxerre), Doğanay Kılıç (Medipol Başakşehir), Nabil Ghilas ve Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Yoan Gouffran, Samed Ali Kaya (Adana Demirspor), Lumor Agbenyenu (Sporting Lizbon)

İM KAYSERİSPOR

Gelenler:

Pedro Henrique (PAOK), Bernard Mensah (Atletico Madrid), Ben Rienstra (Heerenveen), Yasir Subaşı (Fenerbahçe), Emmanuel Adebayor (Medipol Başakşehir), Ömer Uzun (Bochum), Aymen Abdennour (Valencia), Mert Kula (Sarıyer), Hakan Arıkan (Gençlerbirliği), Benoit Poulain (Clup Brugge), Ziya Alkurt (Yukatel Denizlispor), İsmail Çipe ve Emirhan Civelek (Galatasaray), Adryan Tavares (Sion), Aksel Aktaş (Reims), Anthoney Uzodimma Chigaemez (Nijerya), Paul-Georges Ntep (Wolfsburg), Alpay Çelebi (Beşiktaş), Eray İşcan (Serbest), Miguel Lopes (Akhisarspor), Furkan Polat (Çanakkale Dardanelspor), Brice Dja Djedje (Ankaragücü)

Gidenler:

Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor), Jean Armel Kana Bıyık (Gazişehir Gaziantep), Deniz Türüç (Fenerbahçe), Oleksandr Kucher (Karpaty Lviv), Tiago Lopes ve Cristian Sapunaru (Yukatel Denizlispor), Muammer Yıldırım (Demir Grup Sivasspor), Sakıp Aytaç (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Tjaronn Chery (Hengfeng), Asamoah Gyan ve Silvestre Varela

KASIMPAŞA

Gelenler:

Ricardo Quaresma ve Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Fatih Öztürk (Akhisarspor), Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara (Bursaspor), Mame Thiam (Ajman), Jorge Fernandes (Porto), Karim Hafez (Wadi Degla).

Gidenler: Trezeguet (Aston Villa), Eray Birniçan (Alanyaspor), Josue Sa (Anderlecht), Tarkan Serbest (Austria Wien), Stipe Perica ve Simone Scuffet (Udinese)

KONYASPOR

Gelenler:

Riad Bajic (Udinese), Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Marin Anicic (Astana), Farouk Miya (Gorica), Ozan Can Oruç (Altınordu), Levan Shengelia (Dinamo Tiflis)

Gidenler: Moryke Fofana ve Adis Jahovic (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Mustapha Yatabare ve Abdou Razack Traore (Demir Grup Sivasspor), Emre Can Atila (Bodrumspor), Petar Filipovic (LASK Linz).

M.BAŞAKŞEHİR

Gelenler:

Enzo Crivelli (Caen), Miguel Vieira (Lugo), Aziz Behich (PSV Eindhoven), Muhammed Şengezer, Furkan Soyalp ve Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor), Berkay Özcan (Hamburg), Martin Skrtel (Atalanta), Daniel Aleksic (El Ehli), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Fredrik Gulbrandsen (RB Salzburg), Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor), Okechukwu Azubuike (Pyramids), Doğanay Kılıç (Göztepe), Carlos Ponck (Desportivo Aves)

Gidenler:

Emmanuel Adebayor (İstikbal Mobilya Kayserispor), Fedor Kudryashov (Sochi),Emre Belözoğlu ve Mevlüt Erdinç (Fenerbahçe), Muhammet Demir ve Furkan Soyalp (Gazişehir Gaziantep), Alican Özfesli (Hatayspor), Doğanay Kılıç (Kastamonuspor 1966), Atabey Çiçek (Samsunspor), Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük), Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni (Göztepe), Aurelien Chedjou (Amiens), Soner Aydoğdu (Göztepe), Joseph Attamah (Çaykur Rizespor), Serdar Taşçı

MKE ANKARAGÜCÜ

Gelenler: Tiago Pinto, Ricardo Faty, Oscar Scarione, Mahmut Akan

Gidenler: Altay Bayındır (Fenerbahçe)

TRABZONSPOR

Gelenler:

Daniel Sturridge (Liverpool), Caleb Ekuban (Leeds United), Gaston Campi (Estudiantes), Alexander Sörloth (Crystal Palace), Erce Kardeşler, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı (Altınordu), Ivanildo Fernandes (Sporting Lizbon), Yusuf Sarı (Marsilya), Doğan Erdoğan (LASK Linz), Ahmet Canbaz (Werder Bremen), Fıratcan Üzüm (Eskişehirspor), Nemanja Andusic (Mladost Kakanj), Edgar Ie (Lille), John Obi Mikel (Middlesbrough), Taha Tunç (Pendikspor), Donis Avdijaj (Willem II)

Gidenler:

Yusuf Yazıcı (Lille), Olcay Şahan, Hugo Rodallega (Yukatel Denizlispor), Hasan Batuhan Artarslan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Semih Karadeniz (Kocaelispor), Vahid Amiri (Persepolis), Zargo Toure (Gençlerbirliği), Edgar Ie (Feyanord), Nemanja Andusic (Balıkesirspor), Luis Ibanez

Y.DENİZLİSPOR

Gelenler:

Olcay Şahan ve Hugo Rodallega (Trabzonspor), Radoslaw Murawski (Palermo), Sedat Şahintürk (Beşiktaş), Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru (Akhisarspor), Cristian Sapunaru ve Tiago Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor), Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor), Modou Barrow (Reading), Zakarya Bergdich (Belenenses), Oscar Eduardo Estupinan (Vitoria Guimaraes), Hadi Sacko (Leeds United), Isaac Sackey (Alanyaspor)

Gidenler:

Gökhan Süzen (Ümraniyespor), Ziya Alkurt (İstikbal Mobilya Kayserispor)Olanrewaju Lanre Kehinde (Incheon United), , Deniz Vural (Altay), Bilal Ould-Chikh (ADO Den Haag), Furkan Şeker (Hatayspor), Alperen Babacan (Akhisarspor)