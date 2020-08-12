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Spor

Transferin gözdesi Berat'ın hayali Avrupa

Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncu Berat Ayberk Özdemir: - "Hedefim, Avrupa'da bir takımda kendimi göstermek. Tabii ki hayalim bu yönde. Avrupa'ya giden kardeşlerimin arasına ismimi yazdırmak istiyorum" - "Yurt dışına bakarsak, onlar yıllar öncesinde genç futbolculara döndü. Biz, mali krizden dolayı yavaş yavaş buna dönmeye başlıyoruz. Ama aslında olması gereken bu" - "Avrupa Futbol Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelendi. Kendimi gösterebilmek için bir yılım daha var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip o kadroya girmek istiyorum" - "Küme düşmenin kaldırılması tabii ki iyi oldu. Sonuçta kulüpler pandemiden dolayı çok zor günler geçirdi"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:09:40 -
Transferin gözdesi Berat'ın hayali Avrupa

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, "Hedefim, kendimi Avrupa'da bir takımda göstermek. Tabii ki hayalim bu yönde. Avrupa'ya giden kardeşlerimin arasına ismimi yazdırmak istiyorum." dedi.

Transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alan 22 yaşındaki futbolcu, İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan başkent ekibinin gelecek vadeden isimlerinden olan Berat, "Fazla ara veremedik ama olsun bu bizim işimiz. Çok heyecanlıyız. Umarım kamp dönemi iyi geçer ve sezona iyi bir giriş yaparız." diye konuştu.

Teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini hatırlatan genç futbolcu, "O bir efsane. (TFF 1. Lig) Şampiyon olduğumuz yıl onunla yan yana oynuyorduk. Onunla oynarken nasıl savaşıyorsam, kenardayken de aynı şekilde savaşmaya devam edeceğim. O bize tecrübesiyle, büyüklüğüyle önderlik edecek, biz de ona yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Berat, Türk kulüplerin yaşadıkları ekonomik problemlerden sonra genç futbolculara yönelmesiyle ilgili soruya, "Yurt dışına bakarsak, onlar yıllar öncesinde genç futbolculara döndü. Biz, mali krizden dolayı yavaş yavaş buna dönmeye başlıyoruz. Ama aslında olması gereken bu. Buradaki hiçbir arkadaşım için gözüm arkada kalmaz, bence yöneticilerimiz de böyle düşünmeli. Çünkü ne kadar genç futbolcu kazanırsak, Türk futbolu o kadar gelişir." yanıtını verdi.

Avrupa'da oynamayı ve A Milli Takım formasını giymeyi istediğini dile getiren Berat, bireysel hedefleriyle ilgili şunları söyledi:

"Hedefim, kendimi Avrupa'da bir takımda göstermek. Tabii ki hayalim bu yönde. Avrupa'ya giden kardeşlerimin arasına ismimi yazdırmak istiyorum. Her lige adapte olabileceğimi düşünüyorum. Avrupa Futbol Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelendi. Kendimi gösterebilmek için bir yılım daha var. Bunu en iyi şekilde değerlendirip o kadroya girmek istiyorum."

Berat, pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılması ve Gençlerbirliği'nin yeni sezondaki hedefine ilişkin ise "Küme düşmenin kaldırılması tabii ki iyi oldu. Sonuçta kulüpler pandemiden dolayı çok zor günler geçirdi. Biz de düşebilirdik. Biz ayakta kalmayı başardık, ligi 12. sırada bitirdik. Bu bizim adımıza mutluluk verici. Bu seneki hedefimize gelirsek, Gençlerbirliği'nin hedefi her zaman ilk 10'da ligi bitirmektir. Geçen sene tabii ki zor günler yaşadık ama takım olarak hep birlikte ayakta kalarak ligde kalmayı başardık. Bu sezonu ilk 10'da bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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