Transfer yasağı olan Bursaspor'a sevindirici haber

Taraftarı Akhisarspor maçına davet eden Başkan Mestan, "Asıl şimdi kenetlenme vakti. Bursaspor’u seven, takımının yanında olduğunu hissettirmek isteyen tüm yeşil-beyaz sevdalılarını Akhisarspor maçına bekliyorum. Transfer tahtasının açılmasıyla ilgili çalışmalarda en sona geldik. Bir tek sorunumuz kaldı. O da sonuçlanacak ve yeni transferlerimizle Eskişehirspor maçında tam kadro sahada olacağız" dedi. Başkan Mestan, yönetim kurulu olarak göreve geldikleri ilk günden beri konuşmaktan ziyade icraat yapmakla meşgul olduklarını söyledi.



"GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"



Bursaspor’un yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için yoğun mesai harcadıklarını ve bir çok büyük sorunun üstesinden gelmeyi başardıklarının altını çizen Başkan Mestan, güzel günlerin de kendilerini beklediğini anlattı. Başkan Mestan, kulübün önündeki en büyük engellerden birinin de transfer tahtasının kapalı olması olduğunu belirterek, ‘’Tahtanın açılması adına büyük bir mücadele veriyoruz. Bununla ilgili geniş açıklamayı da önümüzdeki günlerde yapacağım. Kim ne yaptı, kim nasıl davrandı hepsini anlatacağım. Kolay bir süreç değil’’ dedi.



"BİRAZ SABIR GEREKİYOR"



Transfer tahtasının kapalı olmasından dolayı ligin ilk maçına genç bir kadro ile çıktıklarını anımsatan Mestan, şunları kaydetti:



‘’Gönül isterdi ki daha lig başlamadan takımımızı oluşturalım ve sezona öyle başlayalım. Ama her şey çok da kolay olmuyor. Sorunları anlatmayı seven bir yapıya sahip değilim. ‘Olmaz’ denilen bir çok sorunun üstesinden geldik. Yine hepsinin üstesinden geleceğiz. Karagümrük maçında sahaya çıkan tüm oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bursaspor bilincini sahaya yansıttılar. Gelecek adına hepimize umut verdiler. Yapacağımız takviyelerle takım daha da iyi olacak. Ancak bunun için biraz sabır gerekiyor.’’



"ŞİMDİ KENETLENME VAKTİ"



Başkan Mestan, tüm kentin kendisinden beklentisini çok iyi bildiğini ve bu sorumlulukla hareket ettiğini bildirerek, ‘’Ligin ikinci haftasında taraftarımız önünde sahaya ideal kadro ile çıkmayı hepimiz çok isterdik. Bunun için de önümüzde tek bir engel kaldı. Onu çözemedik. Bu hafta da sahada geleceğimiz olan oyuncularımızla olacağız. Asıl şimdi kenetlenme vakti. Bursaspor’u seven, takımının yanında olduğunu hissettirmek isteyen tüm yeşil-beyaz sevdalılarını Akhisarspor maçına bekliyorum" ifadelerini kullandı.



"ESKİŞEHİRSPOR MAÇINDA YENİ TRANSFERLERİMİZLE SAHADA OLACAĞIZ"



Tüm camianın merakla beklediği transfer tahtasının açılmasıyla ilgili yaşanılan sorunun da en kısa sürede giderileceğini söyleyen Mestan ayrıca, ''Kimse merak etmesin Bursaspor'un başarısı için ne yapmamız gerekirse yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yeter ki biz bir ve birlik olalım" açıklamasıyla sözlerini noktaladı.