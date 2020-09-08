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Spor Transfer olacak denilen Lionel Messi ilk antrenmanına çıktı
Spor

Transfer olacak denilen Lionel Messi ilk antrenmanına çıktı

Önce transfer olacağı belirtilen ardından Barcelona'da kalmaya karar veren Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, yeni sezon öncesi takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 02:24:00 -
Transfer olacak denilen Lionel Messi ilk antrenmanına çıktı

Geçtiğimiz günlerde Barcelona'da antrenmanlara katılmayan Messi, bugün tesislere erkenden gelerek antrenmanlara katıldı.

Antrenmana 1,5 saat kala Sant Joan Despi Spor Tesisleri'ne gelen Messi, Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman yönetiminde ilk antrenmana katıldı.

Messi'nin LaLiga'da protokolü gereği ilk olarak koronavirüs testinden geçtiği açıklandı.

33 yaşında olan yıldız futbolcu, 16 yıldır formasını giydiği Barcelona'dan 25 Ağustos'ta ayrılmak istediğini ilan etmiş fakat kulüp yönetiminin 700 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeme şartı koymasından dolayı 30 Haziran 2021'e kadar takımda kalmaya razı oldu.

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