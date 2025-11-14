Transfer korkusu CHP’ye kanun teklifi hazırlattı: Partisinden istifa edenin belediye başkanlığı düşsün!

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bir CHP'li Belediye Başkanının AK Parti’ye geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayını beklediği iddiaları CHP’ye kanun teklifi hazırlattı. CHP milletvekili Gökhan Günaydın, belediye başkanlarının başka partilere transferini engelleyecek kanun teklifini Meclis başkanlığına sundu.

Çok sayıda belediye başkanının partilerini değiştirmesi, çok sayıda başkanın ise AK Parti’ye geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onay vermesini beklediği iddialarına karşı CHP'den yeni bir hamle geldi. CHP, belediye başkanının partisinden istifası durumunda belediye başkanlığının düşürülmesi için Meclis'e kanun teklifi verdi.

Kanun teklifine göre belediye başkanları görev süreleri boyunca ya partilerinde kalacak ya da istifa durumunda koltuğu terk edecek. Belediye başkanının partisinden istifasının ardından boşalan belediye başkanlığı koltuğuna ise aynı partiden başka bir ismin görevi devralması teklifte öngörülüyor.

GÜCÜN VARSA BAĞIMSIZ ADAY OL

Teklifi Meclis'e sunan CHP'li Günaydın, "Son zamanlarda sıkça rastlanan ve hepimizin kızgınlığını ve zaman zaman öfkesini alan bir uygulama var. Belediye başkanları seçildikten sonra partilerinden istifa ediyorlar ve parti değiştiriyorlar. Böylece sadece kendi iradeleri değişmiyor, onlara oy veren on binlerce, yüz binlerce kişinin iradesini de bir başka siyasal parti lehine değiştirmiş oluyorlar. Eğer gücün varsa bağımsız aday ol ve böylece belediye başkanı seçil. Sana oy veren partinin ve seçmeninin iradesini alıyorsan onu muhafaza etmek zorundasın. Başka partiye taşıyarak iradeyi çalma pozisyonuna düşmemen lazım" dedi. Son zamanlarda çok sayıda örneği gördük. Bir kanun teklifi verdim. Bu kanun teklifinde belediye başkanı hangi partiden seçilirse seçilsin görev yaptığı süre boyunca partisiyle üyeliğini sürdürmek zorunda. Eğer sürdürmeyip istifa ediyorsa belediye başkanlığı görevi otomatik olarak düşecek. Böylece belediye başkanı hangi partiden seçilirse seçilsin, o partiye oy veren yurttaşların iradesini çalıp başka bir yere götüremesin” dedi.

