  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Transfer dönemi sezon tamamlanmadan başlayabilecek

FIFA, korona virüs salgını nedeniyle takımların sezon tamamlanmadan transfer yapmasına imkan sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 23:45:48 -
Transfer dönemi sezon tamamlanmadan başlayabilecek

FIFA, korona virüs salgını nedeniyle takımların sezon tamamlanmadan transfer yapmasına imkan sağlayacak.


FIFA, korana virüs salgını nedeniyle oyuncuların statü ve transfer talimatında geçici düzenlemeler yaptı. FIFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabileceği ve oyuncuların aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyebileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı