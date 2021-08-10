Transfer dönemi ne zaman bitecek? Süper Lig transfer dönemi ne zaman son?
Transfer dönemi ayın kaçında bitecek? Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos Cuma günü başlayacak. Sporseverler bu sebeple transfer döneminin ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos Cuma akşamı oynanacak Beşiktaş Çaykur Rizespormaçıyla başlayacak. Milyonlar, transfer döneminin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, futbolda transfer dönemi ne zaman sona erecek?
Transfer dönemi ne zaman bitecek? Süper Lig transfer dönemi ne zaman son?
Birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başladı. Yaz transfer dönemi 8 Eylül 2021'de sona erecek.
Futbolda ikinci transfer dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de tamamlanacak.