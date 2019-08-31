Transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig'de heyecanlı bir başlangıç yapıldı. Aylar süren futbol özlemi oynanan güzel maçlar ve atılan gollerle dindi. 2019-2020 sezonu için takımlar peş peşe önemli transferler açıklıyor. Peki, transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte, tüm detaylar...

Heyecanla bekleniyor

2019-2020 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyenler de ligi orta sıralarda bitirmenin hayalini kuranlar da yaptıkları transferlerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Özellikle büyük takımların yapacağı son dakika transferleri futbolseverlerce heyecanla bekleniyor. Peki, transfer dönemi ne zaman sona erecek?

Transfer dönemi ne zaman sona erecek?

Futbolda 1. transfer dönemi haziran ayınnı ortalarında start aldı. Futbolseverlerin merak ettiği sorunun yanıtına geldik. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre yaz transfer dönemi 2 Eylül'de sona erecek.

İlk yarı ne zaman sona eriyor?

2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta başladı. Futbolda ilk yarı 29 Aralık'ta sona erecek. Sezonun ikinci yarısı 7, 18, 19, 20 Ocak 2020'de oynanacak 18. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. 2019-2020 sezonu ise 17 Mayıs 2020'de noktalanacak.

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Takımlarının yaptığı transferlere bir yenisini daha isteyenler ise şimdiden "Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?" sorusunu sormaya başladı. Ara transfer dönemi 4 Ocak 2020'de başlayıp 31 Ocak 2020'de tamamlanacak.