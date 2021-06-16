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Spor Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?
Spor

Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Transfer dönemi ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? Türkiye Futbol Federasyonu, yaz transfer döneminin başlangıç tarihi olan 8 Haziran'ı bir hafta ertelemişti. Peki, futbol transfer dönemi ne zaman başlıyor? İkinci transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-16 17:01:00 -
Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

2020-2021 sezonu Beşiktaş’ın şampiyonluğuyla tamamlandı. Gelecek yıl için iddialı bir kadro kurmak isteyen kulüpler transfer çalışmalarına başladı. Futbolseverler, transfer ve tescil döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, transfer dönemi başladı mı?

Transfer dönemi ne zaman başlayacak? Yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Futbolda birinci transfer dönemi 17 Haziran 2021'de başlayacak. Yaz transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

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