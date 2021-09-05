Transfer dönemi bitti mi? Transfer ne zaman bitecek?
Transfer bitti mi? Süper Lig’de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos’ta başladı. Eylül ayıyla birlikte pek çok sporsever transfer döneminin sona erip ermediğini araştırmaya başladı. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?
Futbolseverler eylül ayıyla birlikte, transfer döneminin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, futbolda yaz transfer dönemi bitti mi 2021?
Transfer dönemi bitti mi? Transfer ne zaman bitecek?
Birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başladı. Yaz transfer dönemi 8 Eylül 2021'de sona erecek. Futbolda ikinci transfer dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de tamamlanacak.