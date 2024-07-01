Transfer bombası patlayacak! Real Madrid'e bir Türk daha gidiyor

Beşıktaş, Semih Kılıçsoy'u elden çıkarmak için yüklü bir bonservis talep ediyor. Siyah beyazlılar, genç yıldızının transferine onay vermek için alt limiti 25 milyon Euro olarak belirlemişti. Bu gelişmenin ardından milli yıldızın adı dünya devleriyle anılmaya başladı.

ARDA GÜLER'İN YANINA GİDİYOR

Son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in Arda Güler'in ardından bir Türk futbolcuyu daha radarına aldığı iddia edildi. İspanyol basınından Don Diario'nun haberine göre; Madrid devi, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgileniyor. Haberde 18 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'li yetkililer tarafından EURO 2024'te özel olarak izleneceği belirtildi.

TRANSFER BOMBASI PATLAYACAK

Real Madrid'in scout sorumlusu Juni Calafat, turnuva boyunca genç ismi yakından izlemekle görevlendirildi. Calafat daha önce Vinicius Junior ve Rodrygo'nun transferinde de önemli rol oynamıştı. Öte yandan Arda Güler'e yapılan takibin aynısının Semih için de uygulanacağı aktarıldı.

SEMİH KILIÇSOY'UN PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşayan Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlılarla 24'ü ilk 11 olmak üzere 35 maça çıktı. Genç golcü, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken 3 de asist yaptı. Semih'in Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK: HABER MERKEZİ

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