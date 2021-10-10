Transfer bombaları peş peşe patlayacak! Beşiktaş'a 3 yıldız birden

Siyah-Beyazlı teknik ekip, Milli ara sonrasında Süper Lig ve Kupa 1'de yeni bir çıkış yakalamayı planlarken yönetim de sezonun ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayında kadrosunu 2 yeni isimle güçlendirmeyi planlayan Kara Kartal'da Başkan Ahmet Nur Çebi, hafta içinde TRT Spor'a yaptığı, "Cenk Tosun'a benim sözüm var. Çok da severim, katkı vereceğini de düşünüyorum. Ona sözümüz var, o isterse Beşiktaş 'ta kapımız ona açık. Ocak ayında Kaan Ayhan ve Cenk Tosun transferleri için çalışacağız. Kaan Ayhan için bıkmadan, usanmadan kapıyı çalacağız. Şimdi birileri de devreye girebilir. Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de istiyoruz" açıklamasıyla hedeflerini belirlemişti.

Bedelsiz ayrılık muhtemel

Diz kapağındaki sakatlığını atlatmasının ardından Everton'da çalışmalara başlayan Cenk Tosun'un, gelecek ay kadroya hazır olarak geri dönmesi bekleniyor. Premier Lig ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki golcünün, devre arasında bir durum değerlendirmesi yapıp geleceğini şekillendirmesi bekleniyor. Ada kulubünde geri planda kalan Milli futbolcunun, sezon sonunu beklemeden ayrılma ihtimali oldukça güçlü. Geçen sezonun ikinci yarısında Cenk Tosun'u bedelsiz olarak Siyah- Beyazlılar'a kiralayan Everton'ın, Ocak'ta bedelsiz ayrılık konusunda tecrübeli oyuncuya zorluk çıkarması beklenmiyor.

Kaan için tüm şartlar zorlanacak!

Sezon başında İtalya Serie A ekibi Sassuolo'dan Milli savunmacı Kaan Ayhan'ı almak için yoğun çaba harcayan Siyah- Beyazlılar, başarılı olamamıştı. Tecrübeli futbolcunun da transfere olumlu bakmasına rağmen Yeşil-Siyahlı yönetimin oyuncuyu takımda tutmakta ısrarcı olması sonrasında Kartal'ın planı Ocak'a kaldı.

Babası Erol Ayhan ve yakın arkadaşı Kenan Karaman aracılığıyla Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu baktığını bir kez daha ileten Kaan için Siyah-Beyazlı idarecilerin devre arasında şartları zorlaması bekleniyor. Sassuolo'da bu sezon 3 maçta 98 dakika sahada kalan Kaan'ı hala takımda tutmak isteyen İtalyan kulübünün bu düşüncesi değiştirilmeye çalışılacak.

Dünya kupası savunmacı

Beşiktaş Yönetimi; stoper hattında Kaan Ayhan konusunda bir kez daha istediğini alamazsa yeni rotanın Barcelona olması bekleniyor. Katalan devinin ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirmesinden dolayı yıldızlarını bir bir elden çıkarmasının ardından Miralem Pjanic'i kapan Kartal'ın, La Liga ekibinden Samuel Umtiti'yi de alabileceği belirtildi.

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman'ın kadrosunda alternatif oyuncu olarak görevlendirdiği Dünya Kupalı Fransız futbolcu için devre arasında kiralama teklifi sunulabileceği ifade edildi.

Fanatik