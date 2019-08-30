Transanatolia Rallisi Şanlıurfa’da finish yapacak

Dünyanın en prestijli rallileri arasında gösterilen ve Dakkar Rallisi’nin ön hazırlığı şeklinde bilinen Transanatolia Rallisi, 7. günün sonunda yarın Şanlıurfa’da finish yapıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 87’si arazi, 84’ü organizasyon aracı ve 40 servis aracı ile bir tırla Şanlıurfa’ya doğru yola çıkan Transanatolia Rallisi’ni karşılayacak. 24 Ağustos tarihinde Bolu’dan start alarak 7 günlük rotanın ardından yarın Şanlıurfa’da finish yapacak olan Transanatolia Rallisi’nde güzergah üzerinde Göbeklitepe’ye uğranacak ve ralli Arkeoloji müzesi önünde kapanış yapacak. Çok uluslu rallicilerin yer alacağı organizasyonda ralliciler ’Göbeklitepe Yılı’nı kutlayacak.

Dev organizasyon olması ve araçlarda olası teknik aksamalar göz önünde bulundurularak net olarak belirlenemeyen kapanış varışı için araçlar yarın (31Ağustos 2019) saat 10.00 - 11.00 arası Tek Tek Milli Parkından şehir merkezine doğru hareket edecek. Tahmini olarak 12.00 - 13.00 civarında şehir merkezine varacak olan kafile ardından Arkeoloji Müzesi önünde vararak kutlamalarda yer alacak.