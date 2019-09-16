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Trança Balığı nedir? Trança Balığı nasıl pişirilir? Trança Balığı pişirme tarifi

Beyaz etli ve iri olmasıyla tanınan Trança Balığı, büyük olması nedeniyle iki ya da üç parçaya bölünerek satılır. Genellikle çorbası yapılan Trança, aşırı lezzetli olarak tanımlanmaktadır. Peki, Trança Balığı nasıl pişirilir? Trança Balığı pişirirken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:01
Trança Balığı nedir? Trança Balığı nasıl pişirilir? Trança Balığı pişirme tarifi

Beyaz etli ve iri olmasıyla tanınan Trança Balığı, büyük olması nedeniyle iki ya da üç parçaya bölünerek satılır. Genellikle çorbası yapılan Trança, aşırı lezzetli olarak tanımlanmaktadır. Peki, Trança Balığı nasıl pişirilir? Trança Balığı pişirirken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

Trança Balığı nedir?

Trança genelde sinaritlerin irisi için kullanilan bir isimdir. Lagos ve orfozla büyük benzerlik gösterirlerse de ayri familyalara mensupturlar.

Okyanus-göçer bir balık olan Trança, taban-yüzücüdür. Acı suya girer ve 200 metre derinliğe kadar rastlanır. Boyu 100 cm’den fazla olabilir. Ticari balıkçılığı vardır. Sert zeminde yaşar. Gençleri kıyıya yakın dururken daha olgun olanlar ise derindedir. Trança balığı 2 yılda olgunlaşır. Yumurtlama göçü kıyıya koşuttur (paraleldir). Kesintili olarak ilkbahar ve sonbaharda yumurtlar.

Malzemeler

750 gram levrek, trança veya orfoz balığı

2 adet defne yaprağı

2 adet orta boy havuç

3 kaşık katı yağ

300 gram mantar

6 kaşık un

3 su bardağı ılık süt1 adet soğan

2 su bardağı su

50 gram rendelenmiş kaşar peynir

Tuz

Trança Balığı nasıl pişirilir?

Balıkları yıkayıp bir süzgeçte dinlendirirken diğer malzemeleri hazırlayın. Havuçların kabuklarını kazıyın. Havuç ve mantarları ince ince doğrayın. Soğanı ikiye bölün. Tencerede suyu kaynatarak tuzunu ekledikten sonra içine balığı, soğanı, mantarları, havuçları, defne yapraklarını koyup, bir taşım kaynatın. Köpüğünü alıp, 5 dakika pişirin. Kevgir ile içindeki malzemeleri süzdürerek bir kaba aktarın. Bir başka tencerede erittiğiniz yağın içinde unu biraz kavurun. Ilık sütü kavrulmuş una azar azar yedirerek bir çırpma teli ile karıştırın. Tuzunu ayarlayıp, bir taşım kaynatın ve ateşten alın. Balığı oval kapaklı tencereye yerleştirip üzerine havuç ve mantarları ekleyin. Hazırladığınız sosu balığın üzerine gezdirip, kaşarı serpiştirin. Tencerenin kapağını kapatın,orta ateşte yaklaşık 40 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Trança kafasıyla balık çorbası nasıl yapılır?

Balık çorbası için uygun görülen balığın, Kırlangıç, İskorpit, Adabeyi (Lipsoz), Öksüz, Trança’nın kafası, küçük boy Lagos olduğu, bazı otoriteler tarafından kabul görmüştür. Palamut'un etinin siyah olması dolayısıyla çorbasının yapılamayacağı, kanaatler arasındadır.

Bunun için 500 gr ayıklanmış balık, 1 diş sarımsak, 2 küçük kuru soğan, yarım demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı un, bir tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı yağ, yarım çay bardağı salça, 1 tane limon.

Yapılışı için temizlenmiş sazan balığını bir tencere içine 1 diş sarımsak, 1 küçük soğan dörde bölünerek atılır. Yarım demet maydanoz ve 1 adet limon ile kaynatılır. Soğuduktan sonra suyu malzemelerle birlikte kevgirden geçirilir. Elde edilen su bekletilir. Başka bir tencerede yağ ve ince kıyılmış soğan kavrulmaya yakın un ilave edilir, ardından salça ilave edilerek bekleyen balık suyu tencereye ilave edilip kaynamaya bırakılır. Su kaynamaya başlayınca nane ve tuz ilave edilir. Son olarak ayıklanmış balık etleri eklenir. Bu şekilde bir süre daha kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır. İstenirse servis sırasında kıyılmış maydanoz ve limon ilave edilebilir.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:01
  1. Trança Balığı nasıl pişirilir?
  2. Sütlü Trança Balığı nasıl pişirilir?
  3. Trança Balığı
  4. Trança Balığı nedir
  5. Trança Balığı nasıl yapılır
  6. Trança Balığı malzemeleri
  7. Trança Balığı püf noktaları
  8. Trança Balığı pişirme
  9. Sütlü Trança Balığı
  10. Sütlü Trança Balığı nasıl yapılır
  11. Sütlü Trança Balığı pişirme

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