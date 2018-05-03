Tramvayda insanlık dersi veren genç o anları anlattı

Irak uyruklu 21 yaşındaki Mohammed Baseem Hameed Alsamarrai, Samsun'da yağmurlu havada tramvayda yolculuk yapan ve ayakkabısı olmadığını gördüğü çocuğa ayakkabısını vererek çorabıyla tramvaydan indi.

O anlar, bir başka yolcu tarafından fotoğraflanmış, olay sosyal medyada ve medyada ilgi görmüş ve takdir toplamıştı.

Alsamarrai, Samsun'da ailesiyle birlikte yaşıyor ve sanayide mobilya atölyesinde çalışıyor. Onu mutlu edense çocuğun mutlu olması.

"Ayağında ayakkabısı yoktu. Kendimi tutamadım. Böyle bir şey ilk defa görmüştüm. Az bir şey konuştuktan sonra ayakkabımı çıkardım verdim. Ayakkabısız nasıl yol yürüdüğünü düşündüm. Ben 5-10 dakika yürüdüm ayaklarım ağrıdı. O nasıl yaşadı ayakkabısız? Çocuğu ayakkabısız görünce çok üzüldüm. Ona kendi ayakkabımı verdiğimde, bir daha yere basmayacağını düşünerek çok mutlu oldum."

Ayakkabısının çocuğa biraz büyük olduğunu belirten Iraklı genç, daha sonra tramvaydan indiğini ve yürüyerek eve gittiğini söyledi.

Evdekilere önce durumu anlatmadığını, ayakkabıları olmadığını fark ettiklerinde anlattığını aktaran Alsamarrai, "Başka kimseye söylemedim. Zaten ben Allah için yaptım. Kimseye söylemeye gerek yok" dedi.

Kaynak: AA