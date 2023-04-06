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Yaşam Tramvay seferleri bazı duraklarda yapılamıyor
Yaşam

Tramvay seferleri bazı duraklarda yapılamıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-06 08:33:00 - 2023-04-06 08:36:06
Tramvay seferleri bazı duraklarda yapılamıyor

İstanbulluların en sık kullandığı ulaşım hatlarından olan Kabataş-Bağcılar tramway hattı seferleriyle ilgili açıklama geldi.

Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinin bazı duraklar arasında gerçekleştirilemediğini bildirdi.

Beyoğlu Karaköy, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk binada, saat 06.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat yapılan binada sabah saatlerinde kısmı çökme oldu. Çökme nedeniyle yola beton parçaları döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yola şerit çekerek Beşiktaş istikametini araç trafiğine kapattı. Tedbir amacıyla, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, Karaköy - Tophane arasında seferlerini durdurdu. Binada yetkililerin incelemeleri sürüyor.
Metro İstanbul Twitter’dan yaptığı açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur.” ifadelerini kullandı.

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