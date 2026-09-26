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Kobi Trakya’dan Doğu Anadolu’ya sanayi için ortak mesaj!
Kobi

Trakya’dan Doğu Anadolu’ya sanayi için ortak mesaj!

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Trakya’dan Doğu Anadolu’ya sanayi için ortak mesaj!

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Çorlu’da düzenlenen OSBÜK Trakya Bölge Toplantısı’nda 23 organize sanayi bölgesinin altyapı, lojistik, enerji ve istihdam başlıklarının ele alındığını söyledi.

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki organize sanayi bölgelerinin sorunları ve üretim kapasitesini artıracak adımlar Çorlu’da masaya yatırıldı. Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Trakya’dan Doğu Anadolu’ya kadar tüm bölgelerin kalkınması için ortak akılla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen OSBÜK Trakya Bölge Toplantısı’nı değerlendirdi. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleri, bölge OSB başkanları ve sanayiciler katıldı. Trakya bölgesinde faaliyet gösteren 23 OSB’nin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerinin kapsamlı şekilde ele alındığı organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan Memet Aslan, toplantının ülke sanayisi ve bölgesel kalkınma açısından son derece verimli geçtiğini vurguladı.

 

“Tüm bölgelerimizin kalkınması için ortak akılla çalışmaya devam ediyoruz”

Toplantıda sanayicilerin taleplerine ve OSB’lerin üretim kapasitelerinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Memet Aslan, şu ifadeleri kullandı:

 

"OSBÜK Trakya Bölge Toplantımızı, bölge OSB'lerimizin yoğun ve güçlü katılımıyla başarıyla gerçekleştirdik. Değerli başkanlarımız, bölge müdürlerimiz ve sanayicilerimizle bir araya gelerek Trakya’daki 23 OSB'mizin altyapı, lojistik, enerji ve istihdam konularındaki sorunlarını ve taleplerini detaylıca istişare ettik. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Oruç Baba İnan ve OSBÜK Başkanımız Memiş Kütükcü’nün de katılımıyla, üretim çarklarının daha hızlı ve engelsiz dönmesi adına sahadan gelen sesleri doğrudan karar vericilere iletme fırsatı bulduk. Türkiye’nin her bir köşesinde sanayi altyapısını güçlendirmek, sanayicimizin yükünü hafifletmek ve katma değerli üretimi artırmak temel hedefimizdir. 'Güçlü OSB, Güçlü Sanayi ve Güçlü Türkiye' anlayışıyla Trakya’dan Doğu Anadolu’ya kadar tüm bölgelerimizin kalkınması için ortak akılla çalışmaya devam ediyoruz."

 

Çorlu TSO’da yapılan ve sanayicilerin sorunlarının dinlendiği oturumların ardından heyetle birlikte bir dizi resmi ziyarette bulunduklarını ifade eden Aslan, "Programımız kapsamında Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu TSO Meclis Başkanı ve Ergene 2. OSB Başkan Vekili Erdim Noyan, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ü ziyaret ederek bölgesel temaslarımızı tamamladık. Toplantımızın Trakya sanayisine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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