Trakya'da yeraltı suları alarm veriyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, bahar mevsiminde Trakya’nın aldığı yağışlarla barajların istenilen seviyeye çıktığını belirterek, şunları söyledi: “Bu yağışların, dolan barajların yeraltı suyuna etkisi tabii ki var ama yağan yağmurun bir kısmı buharlaşıyor, bir kısmı akışa geçiyor, yüzde 10-12 civarında bir yeraltı suyuna geçişten bahsedebiliriz. Bu yeraltı suyu seviyelerinin alarm seviyesinden kurtulacağı anlamına gelmez. Çünkü bu bölgede Ergene Havzası’nda hem tarımsal hem endüstriyel hem de evsel kullanım olmak üzere beslenim oranlarından daha çok kullanım oranları var.”

Tecer, bölgede yeraltı sularının her geçen gün tükendiğini vurgulayarak, “En son incelediğimiz rakamlara göre bu bölgedeki yeraltı su seviyelerinin, su miktarının yüzde 85 azaldığını biliyoruz. 30-40 metre derinliklerden yeraltı suyu çıkar iken bugün kuyularda 300-400 metre derinliklere kadar inmeniz gerekiyor” diye konuştu.