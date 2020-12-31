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Aktüel Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik arttı
Aktüel

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:30:50 -
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hareketlilik arttı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde meydan, market ve pazarlarda hareketlilik yaşandı.

Hükümet Caddesi, Köprübaşı ve Cumhuriyet meydanlarında alışverişe çıkan kent sakinleri yoğunluk oluşturdu.

Hareketliliğin artması üzerine ekipler denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, yoğunluğun yaşandığı yerlerde maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

İşletmeler ve pazar yerindeki esnaf ile vatandaşlar da ekiplerce uyarılıyor.

Ayrıca market, pazar yeri ve alışveriş merkezlerine girerken vatandaşların ateşi ölçülerek, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor.

Kırklareli'nde de kısıtlama öncesi vatandaşlar alışveriş için sokaklardaydı.

Özellikle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet ve Karaumurbey caddelerinde yoğunluk yaşandı.

Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılar yapıyor.

Edirne'de ise kuruyemişçiler ve marketlerde yoğunluk oldu.

Saraçlar Caddesi'nde alışveriş yapanlar hareketlilik oluşturdu. Önünde kuyruk oluşan iş yerlerinde vatandaşlar sosyal mesafe kuralına ilişkin uyarıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, kentteki farklı cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.


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