Abdullah Özdemir İBB’deki kirli çarkı Akit TV’de bir bir deşifre etti! Bakın İmamoğlu neden aday olmuş

Abdullah Özdemir, İBB’ye yakın isimlerin mahkemelerdeki itiraflarına dikkat çekerek, yolsuzluk dosyalarında adı geçenlerin "Yakında operasyon yapılacak, tedbir alın" şeklinde içeriden sızdırılan bilgilerle uyarıldığını ifade etti. Özdemir, "Yolsuzluk yapan bir belediye başkanı imajı yerine, 'Cumhurbaşkanı adayı oldum diye beni tutukladılar' imajı oluşturmaya çalışıyorlar. Ajans faaliyetleriyle bu algıyı ilmek ilmek işlediler ancak toplum bu kirliliği görmeye başladı" diye konuştu.

"Kendi eski genel başkanını 'hain' ilan eden bir zihniyet!"

CHP’nin "Yalnızca bize operasyon yapılıyor" tezini de rakamlarla çürüten Özdemir, İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre en çok denetlenen ve üzerine gidilen belediyelerin AK Partili belediyeler olduğunu hatırlattı. Halfeti ve Sarıyer örneklerini veren Özdemir, "AK Parti siyasi baksaydı, CHP’nin oylarını bölen Şükrü Genç’e operasyon yaptırmazdı. Bunların genetiğinde siyasallaşmış yargı ve liyakatsizlik var. Kendi eski genel başkanlarını bile bir günde hain ilan edenlerden adalet beklenmez" dedi.

Mehter hazımsızlığına sert tepki: "Sirtaki olsa alkışlarlardı!"

CHP heyetinin milli değerlere ve geleneklere olan mesafesini de eleştiren Özdemir, geçtiğimiz günlerde yaşanan "Mehter" krizine değindi. Türk tarihinin bin yıllık simgesi olan Mehter Takımı’na sırt dönen zihniyeti eleştiren Özdemir, "Vals olsa, Sirtaki olsa alkışlarlar ama atalarımızın geleneği Mehter olunca arkanızı dönüyorsunuz. Değişmeyen tek şey CHP’nin bu köhne kafasıdır" ifadelerini kullandı.

"İstanbul’u yönetmek yerine il il geziyorlar"

İBB Başkanı’nın İstanbul’un sorunlarıyla ilgilenmek yerine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şehir turuna çıkmasını "akla ziyan" bir durum olarak niteleyen Özdemir, İstanbul’un sahipsiz bırakıldığını vurguladı. Özdemir, "FETÖ meselesini bu toplum nasıl zamanla kavradıysa, İBB’deki bu yolsuzluk yapısını da aynı şekilde net bir şekilde görecektir. O vakit çok uzak değil" diyerek CHP yönetimine son uyarılarını yaptı.