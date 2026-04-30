Petrol fiyatları füze gibi fırlarken Şanlıurfa'dan heyecanlandıran haber geldi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hürmüz Boğazı ve BAE'nin OPEC+'dan ayrılma kararı sonrası yukarı yönlü hareket eden petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma sürerken TPAO'dan flaş bir hamle geldi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şanlıurfa'daki bir saha için petrol işletme ruhsatı alma başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO Şanlıurfa sınırları içerisinde sahip olduğu AR/TPO/K/M42-a1,a2,a3 pafta nolu sahada keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak M42-a2-1 paftasında petrol işletme ruhsatı alma başvurusunda bulundu. Ayrıca TPAO, Kilis'te sahip bulunduğu ARİ/TPO/K/3796 hak sıra nolu petrol işletme ruhsat sahasına 864 hektarlık sahanın ilavesi için müracaat etti.

Öte yandan TPAO'nun, Siirt sınırları içerisinde sahip olduğu AR/TPO/K/L47-c3 pafta nolu petrol arama ruhsatının, mücbir sebep kapsamında uzatılan süresinin sona ereceği 4 Temmuz'dan itibaren, iki yıl süreyle uzatılması için müracaat ettiği ilan edildi.

Gültekin

ÜLKEMİZİN PETROL DENİZİ ÜZERİNDE OLDUĞU HALDE, PETROLÜ DIŞARDAN DÖVİZ İLE ALMAMIZ CARİ AÇIĞIMIZIN EN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN OLDUĞU BİLİNİYOR LAKİN NİÇİN KENDİ İHTİYACIMIZ OLAN PETROLÜ ÇIKARAMIYORUZ, OYSA BÜTÜN SINIR KOMŞULARIMIZ PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER, KENDİ PETROLÜMÜZÜ ÇIKARARK CARİ ACIĞIMIZA SEBEP OLAN PETROLÜN BİZE ÇOK BÜYÜK KATKISI OLACAKTIR, DEVLET OLARAK BUNA CİDDİYETLE AĞIRLIK VERELİM.
+90 (553) 313 94 23