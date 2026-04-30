Galatasaray’ın eski yıldızı şoke etti! 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı
Geçmiş dönemlerde Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı golcü Carlos Vinicius, üst üste kullandığı 3 penaltıyı da kaçırdı.
Brezilya ekiplerinden Gremio'da forma giyen Carlos Vinicius büyük bir şok yaşadı.
Deneyimli santrfor, Palestino ile oynanan Sudamericana maçında 11. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçti. Vinicius, ilk penaltıyı kaçırdıktan sonra atış tekrar edildi. Ancak Brezilyalı yıldız ikinci kez penaltıyı kaçırdı.
3. KEZ KAÇIRDI Buna karşın maçın hakemi penaltı atışını bir kez daha tekrar ettirdi ve yine topun başına Carlos Vinicius geçti ve yine penaltı vuruşundan yararlanamadı. Yaşanan bu olay Brezilya'da da büyük gündem oldu.
31 yaşındaki santrfor, 2023-2024 sezonunda Galatasaray forması terletmiş ve 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
