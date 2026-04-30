Küresel Sumud Filosu'na korsan saldırı! Bakan Fidan'dan diplomatik temas

Türkiye ile İspanya arasında, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’de ilerleyen Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahale gündemiyle kritik bir temas gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno’nun yaptığı görüşmede, filoya yönelik müdahalenin uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Girit açıklarında uluslararası sularda seyreden filoya İsrail güçlerince yapılan müdahalenin çok sayıda sivilin hayatını riske attığına dikkat çekildi. İki bakanın, bu girişimin açık şekilde uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği konusunda ortak değerlendirmede bulunduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, görüşmede uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na Girit açıklarında İsrail güçlerince yapılan yasa dışı müdahalenin, farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğinin vurgulandığını belirtti.

Sözcü Keçeli, görüşmede uluslararası toplumun hukuka aykırı bu müdahale karşısında ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekildiğini bildirdi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun "2026 Bahar Misyonu", 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Gazze için yola çıkmış, güzergah üzerindeki İtalya'nın Sicilya Adası'nda yeni katılımlarla tekne sayısını arttırarak 26 Nisan'da yeniden Akdeniz'e açılmıştı.

İsrail basını, İsrail donanmasının 29 Nisan akşam saatlerinde Akdeniz'in uluslararası sularında Küresel Sumud Filosu'na müdahaleye başladığını duyurmuştu.

Teknelerdeki aktivistler, İsrail ordusu unsurlarının, 29 Nisan'da saat 23.00'e doğru, Girit Adası'nın yaklaşık 50 mil batısındaki uluslararası sularda tekneleri kuşatıp taciz etmeye başladığını bildirmişti.

Aktivistler, kısa süre sonra müdahalenin başladığını açıklarken, filo yetkilileri çok sayıda tekneyle irtibatlarının koptuğunu duyurmuştu.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu yine Akdeniz'in uluslararası sularında yasa dışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.