4 ilin valisi, 7 ilin emniyet müdürü değişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Valiliklere ve Emniyet Genel Müdürlüklerine ilişkin atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevden alındı, yerine Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Fahrettin Altun'dan boşalan Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığı'na atandı.

Şahin'in yerine Ankara Valisi olarak Aydın Valisi Yakup Canbolat atandı. Adıyaman Valisi Osman Varol ise Aydın Valisi oldu. İstanbul-Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük de yaman Valisi olarak atandı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü (Vali) olarak atanırken; Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök Nevşehir Valiliğine atandı.

İçişleri Bakanlığında da atamalar yapıldı. Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökhan Zengin ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Levent Kepçeli, Genel Müdür oldu.

Emniyet müdürlüklerinde de yeni görevlendirmeler

İl emniyet müdürlükleri düzeyinde de önemli değişiklikler yapıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ve Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ankara İl Emniyet Müdürü oldu.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konya’ya; Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin’e; Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa’ya atandı.

Polis Başmüfettişleri Aydın Karan, Elazığ’a; Tuncay Pekin ise Yozgat’a il emniyet müdürü olarak gönderildi.

Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde açık bulunan Genel Sekreter Yardımcılıklarına iki isim atandı. Atanan isimler şöyle: Füsun Arslantosun, Alper Görkem Aksu.